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KOBİ’ler ’a hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
KOBİ’ler TOGG’a hazırlanıyor
1980 yılında bir kalıp atölyesi olarak kurulan Arma Bağlantı Sistemleri, bağlantı elemanları endüstrisine yenilikçi çözümler sunan bir üretici olarak 40'ıncı yılını kutluyor. 2020'de büyüme hamlesi planlayan şirket, otomotiv ve beyaz eşya sanayi başta olmak üzere makine, denizcilik, tarım, iklimlendirme, petrokimya, savunma sanayi ve inşaat gibi değişik sektörlerdeki müşterilerine toplam 7 bin metrekare kapalı alana sahip tesisinde faaliyet gösteriyor DIN 3016 ve DIN 3017 boru ve hortum kelepçeleri, lastikli kelepçeler, metal bağlantı klipsleri, yay klipsleri, kafesli somunlar, metal braketler ve özel metal bağlantı elemanlarının üretimini gerçekleştiren Arma 2020 yılına yüzde 20 büyüme hedefi ile girdi. 2019 yılında ihracatta %47 oranı ile rekor kıran ARMA, 2020 yılında gerçekleştireceği yeni yatırımlar ile bu hedefe emin adımlarla ilerliyor

YERLI OTOMOBILE DESTEK
40 yıldır otomotiv ana sanayi sektörüne parça üretimi yapan Arma Bağlantı Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Adıgüzel Türkiye'nin Otomobilinin üretimi projesinin kendilerini oldukça gururlandırdığını belirterek, bağlantı elemanları ile ilgili tecrübelerini TOGG'a aktaracaklarını ve her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

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