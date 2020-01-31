Oda satış bedelleri %10.7 arttı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizm sektörünün hem doluluk hem de fiyatların yukarı yönlü seyretmesinin etkisiyle pozitif bir yılı geride bıraktığını söyledi. 11 ayda Türkiye'nin ortalama dolulukları yüzde 2.5 artışla yüzde 68.2'ye, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.7 artışla 78.2 euroya, oda başı elde edilen gelirin de yüzde 13.5 artışla 53.3 euroya yükseldiğini anlatan Eresin, şöyle devam etti: "İstanbul'da ise 11 ayda doluluk oranı yüzde 4.4 artışla 74.8'e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 9.8 artışla 90.2 euroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 14.6 artışla 67.4 euroya yükseldi. 11 ayda, İstanbul doluluk oranında Avrupa ortalamasının üzerindeyken, oda fiyatlarında Avrupa ortalamasının yüzde 25 gerisinde kaldı. Turist sayısındaki artış sürerken, konaklama sektöründe fiyatlar da yükselmeye devam ediyor. 2020 yılına dair beklentilerimiz olumlu. Londra, Rimini, Barcelona, Cannes gibi yakın dönemde gerçekleştirilen son fuarlarda da 2020 yılının 2019 yılından daha iyi olacağının işaretlerini aldık." Gelir artırıcı enstrümanların ortaya konulması gerektiğini belirten Eresin, "Türkiye'nin hedefi turist sayısından çok geliri artırmak olmalı. Gelir düzeyi yüksek kongre ve cruise turistinin geri dönüşünün sağlanması amacıyla atılan adımlar hızlandırılmalı. Kongre ve cruise turizminin yanı sıra Türkiye ve İstanbul'da kültürel etkinliklerin artması, inanç turizminin yaygınlaştırılması, kentin daha çok spor ve sanatla anılması, eğlence imkanlarının artması, gastronomi alanındaki gelişmeler nitelikli turisti şehrimize çekecektir" dedi.2020'de İstanbul'a ilgiyi çekecek etkinliklerin olacağını aktaran Eresin, "Örneğin Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da gerçekleştirilecek olması hem gelir hem şehrin reklamı açısından konaklama sektörüne nefes aldıracak. İstanbul'un yeniden cruise gemilerinin kapsama alanına sokacak gelişmeleri bekliyoruz. Kongreler konusunda, eski rakamlara dönüş açısından henüz alınacak çok yol var. MICE sektöründe ise talep alma noktasında bir hareket başladı."

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