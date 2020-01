Sağlık sektöründe mobil teknolojilere yatırım artıyor

SAĞLIK sektöründe payı gittikçe artan mobil sağlık teknolojileri alanında Türkiye'nin en kapsamlı zirvesi için geri sayım başladı. "Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi"ni düzenleyen MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji'nin Kurucu Başkanı Göksenin Aydın, 10 Mart'ta Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilecek zirvenin, bu alanın öne çıkan isimleri ve kuruluşlarını bir araya getireceği bilgisini vererek, "Sağlık sektöründe teknolojiye olan yatırımlar, ilgi ve heyecan her geçen gün artıyor" dedi. Mobil Sağlık Teknolojileri; daha hızlı ve iyi bir tedaviyi olanaklı kılmak, önleyici tedbirlerle hastalığa daha yakalanmadan önüne geçmek amacıyla, mobil cihazlar aracılığıyla sağlık verilerinin daha etkin bir şekilde toplanması ve takibini sağlıyor. Sürdürülebilir bir sağlık sisteminde, kaliteli sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve maliyetlerin yönetilebilmesi açısından mobil sağlık uygulamalarının önemi her geçen gün artıyor. Bugün, sağlık, sağlık sigortacılığı, medikal, bilişim, telekomünikasyon ve teknoloji sektörlerinin birlikte hareket ettikleri ve güçlerini birleştirdikleri pek çok inovasyonu görmek mümkün.MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi", içeriği ile Türkiye'de yapılan en kapsamlı mobil sağlık teknolojileri zirvesi olacak. NTV'nin basın partneri olduğu zirve, 10 Mart'ta Swissotel The Bosphorus'da gerçekleştirilecek. İlki 2018 yılında düzenlenen zirvede, bu yıl sağlık, sağlık sigortacılığı, medikal, bilişim, telekomünikasyon ve teknoloji sektörlerinin öncü şirketlerinden katılımcılar, inovasyon, yenilikçi düşünce anlayışı, geleceğin teknolojileri, dijital dönüşüm vizyonlarında yaşanan gelişmeleri paylaşacaklar. MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji'nin Kurucu Başkanı Göksenin Aydın, Düzenleme Kurulu adına yaptığı açıklamada, sağlık sektöründe teknolojiye olan yatırımların, ilgi ve heyecanın her geçen gün arttığını dile getirdi. Göksenin Aydın, "İstanbul'da gerçekleştireceğimiz 2. Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi, sağlık ve sağlıkta teknoloji liderlerinin deneyimlerini paylaşacakları, gelecek vizyonlarını aktaracakları, bilimsel ve teknolojik olarak zenginleştirilmiş içeriklerin yer aldığı önemli bir buluşma olacak. İçeriği ile Türkiye'de düzenlenen en kapsamlı mobil sağlık teknolojileri zirvesi olan bu etkinlikte, sağlık teknolojileri konusunda tüm liderlerin bir araya geldiği ortamda tanışma ve iş birliği yaratma imkanı olacak. Bu alanda faaliyet gösteren tüm kuruluş ve yetkilileri bu önemli zirvede görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

