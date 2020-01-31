Yerli maden ‘Bor’ artık her alanda

Türkiye'nin dünya bor rezervlerinde yüzde 73'lük payla ilk sıraya aldığı Bor, 2020'de daha fazla alanda karşımıza çıkacak. Son yıllarda kullanım alanı genişleyen Bor, artık yaşam alanlarımızın da içine girdi. 'Bordan Gelen Hijyen' sloganı ile sektördeki iddiasını yepyeni ürünü Borjen ile bir kez daha kanıtlayan Bambi Yatak, uzun süren Ar-Ge çalışmalarının meyvesini aldı. Türkiye'de ve dünyada ilk kez, Bor mineralini yatağın içine entegre eden Bambi, hijyenik yatak tasarladı. Yataktaki mite ve küfün çoğalmasını engelleyen ve bakterileri öldüren Borun, mucizevi hijyenik özelliğinden faydalanarak üretilen Borjen, şimdiye kadar yatak hijyeni için yapılmış en büyük inovasyon! Günün yorgunluğunu ve stresini attığımız yataklarımızda milyonlarca mite, bakteri ve küf ile birlikte uyuyoruz. Gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu mikroorganizmalar, sağlığımızı tehdit ettiği gibi, astım, alerji, bronşit gibi birçok önemli hastalığı da beraberinde getiriyor. En çok yataklarımızda maruz kaldığımız bu canlılara karşı artık savunmasız değiliz. Sektörün önemli oyuncusu Bambi Yatak, hijyen ve konforu birleştirerek Türkiye'de ve dünyada ilk kez bor mineralini yatağın süngerine ve kumaşına entegre etti. Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen konuyla ilgili şunları söyledi: "Her gün üzerinde saatlerce uyuduğumuz yatağımızda sayısı milyonlarla ifade edilecek kadar fazla bakteri, mite gibi mikroorganizmalar yaşıyor. Bu küçük canlılar insan sağlığını tehdit ettiği gibi astım, alerjik reaksiyonlar, bronşit gibi birçok hastalığı da tetikliyor. Bambi Yatak olarak profesyonel sağlık uzmanlarıyla görüşerek ve tüketicilerin beklentilerine kulak vererek, dünya rezervinin yüzde 73'üne sahip olduğumuz Bor minarelini 'Borjen' ismini verdiğimiz yatağımızda kullandık. Borjen'in kumaşına ve süngerine, özel ve teknolojik işlemlerle entegre ettiğimiz Bor minerali ile yatağın içinde bakteri, mite ve diğer mikroorganizmaların gelişimini engelliyoruz. Bununla ilgili tüm testlerimiz ve raporlarımız mevcut. Kısaca, sektörümüzde bir ilke imza atarak çok daha hijyenik bir yatak geliştirdik."

BUGÜN NELER OLDU