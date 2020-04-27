AGCO, 3D üretim kapasitesini Corona pandemisinin kahramanları sağlık çalışanlarına ayırdı

AGCO'NUN dünya çapında markası Massey Ferguson, Fransa'daki 3D üretim kapasitesini koruyucu maske üretimine ayırdı. Şirket, 3D yazıcılarla ürettiği şeffaf siperlikli koruyucu maskeleri, dünyayı etkisi altına alan Covid- 19 pandemisinde hayat kurtarmak için mücadele eden sağlık çalışanlarına bağışlayacak. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin kahramanları sağlık çalışanlarına, AGCO ve dünya çapında markası Massey Ferguson'dan anlamlı bir destek geldi. Fransa'da 3D baskı sistemleri birliği 3DNative. com tarafından oluşturulan "Les Visières de l'Espoir" - "Umudun Yüz Siperleri" Proje Grubu'nun çağrısına yanıt veren AGCO ve Massey Ferguson, 3D üretim kapasitesini Fransa'da ihtiyacı olan hastanelerin sağlık personeline maske üretmek için kullanacak. Şirket, bu iş için üretim faaliyetlerinin 18 Mart'tan itibaren beklemede olduğu Beauvais (Fransa) tesisini değerlendirecek. AGCO tarafından yapılan açıklamada, Umudun Yüz Siperleri Proje grubunun, pandemide hastanelerin koruyucu ekipman ihtiyacını karşılamak için çalışan kar amacı gütmeyen bir grup olduğu belirtilerek, "Les Visières de l'Espoir-"Umudun Yüz Siperleri, acil talebe cevap vermek amacıyla ve sağlık kahramanlarının çalışmalarını kolaylaştırmak için becerilerini ve destek üretim kapasitelerini bir araya getiren Fransa merkezli şirketler ağının güçlü eyleminden yararlanıyor. Böylece Fransa'daki 94 hastane ve tıp merkezinden gelen 13.000 adet yüz siperi talebini karşılamayı amaçlıyor" bilgisi verildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi Yönetim Direktörü Thierry Lhotte; "Önümüzdeki 3 hafta boyunca, insanların hayatını kurtarmak için çok çalışan sağlık kahramanlarını desteklemek adına bağışladığımız bazı siperleri üretmeyi amaçlıyoruz. 3D yazıcıları çalıştırmak için gönüllü olan meslektaşlarımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. AGCO Beavais Üretim Başkan Yardımcısı Boussad Bouaouli de açıklamasında, "Massey Ferguson ekibi olarak bu mütevazi yardım fırsatını kaçırmıyoruz. Beauvais'te 4 fabrikada traktörlerimizin üretimi için küçük seri parçalar ve yeni traktörleri kişiselleştirme atölyesi gibi destek üretimi faaliyetlerimize başlamıştık" dedi.