Akademisyen girişimciden bağışıklığa yatırım

Kendinizden bahseder misiniz?
1979 yılında Ankara'da doğdum.
Devlet memuru 4
çocuklu bir ailenin tek
kız çocuğuyum. Babamın
görevi nedeniyle eğitim hayatımı
farklı okullarda sürdürdüm.
Önce Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi
Programında ön lisans eğitimimi
tamamladım ve sonra yine aynı
üniversitenin İşletme Fakültesinden
mezun oldum. Ayrıca İstanbul Üniversitesi
Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik Programı mezunu ve çift
ön lisans diploması sahibiyim. Tezli
yüksek lisans eğitimimi Bahçeşehir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İnsan Kaynakları Programında
tamamladım, doktora çalışmalarıma
ise özel bir Üniversite de devam
ediyorum.Uzun yıllar özel sektörde
finans ve yurtdışı ticaret alanlarında
çalıştım. 2013-2017 yılları arasında
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunda
İnsan Kaynakları Birim Müdürü
ve öğretim elemanı olarak görev
yaptım. Akademik hayatımı Biruni
Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon
ve Sekreterlik Programında ve Doğuş
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Adalet Programında öğretim görevlisi
olarak sürdürmekteyim. Sağlıklı,
mutlu ve insanlığa faydalı bir yaşam
sürme fikrinden yola çıkarak her
hakkı şahsıma mahfuz "Medullamax"
markasını kurdum. Sağlıklı ve
mutlu yaşam konusundaki araştırmalarımı
sürdürmekte ve bu bilgilerimi
Medullamax ürünleriyle insanlara
ulaştırmayı sürdürmekteyim.
2. Girişiminiz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Beslenme alışkanlıklarımızdaki
değişim, endüstrileşmenin gıda
sanayine getirdiği sağlıksız etkiler
vs. derken annemizin mutfağından
'fast food'a geçiş yapılan bir dönemi
beraber yaşadık. Bu manada
doğal ürünlerle sağlıklı beslenmeye
destek verecek bir arayışa girdim.
Önce kendi evim için ilikli kemik
suyu yapmaya başladım. Hem sağlık
açısından olumlu yanlarını görüp
hem de yemeklerimdeki lezzeti fark
edince arkadaşlarım ve yakın çevrem
için de ilikli kemik suyu yapmaya
başladım. Sonra çevremden
talep gelmeye başladı. Bu taleplerin
artmasıyla Medullamax suya atılan
taşın yarattığı dalgaların hızla yayılması
gibi kendiliğinden büyüyen
bir ticari yapıya evrildi. Medullamax
için söyleyeceğim
en önemli şey, işimi hala
kendim için yapıyormuşum
gibi önemsiyorum ve
özen gösteriyorum.
3. Medulamax hakkında bilgi verebilir misiniz?
Medullammax, tamamen
kendi ihtiyacımdan
doğan bir girişim esasen.
Ben uzun yıllardır
haftanın 7 günü düzenli
spor yapan biriyim.
Bir süre dışarıdan kolajen
almayı denedim
ama açıkçası bende
istediğim sonucu vermedi. Bunun
üzerine evde ilikli kemik suyu hazırlamaya
başladım. İlk etapta kendim
için hazırladığım ilikli kemik sularını,
yakın çevremle de paylaştım. Gelen
istekler ve olumlu geri dönüşler
üzerine ise Medullamax'ı kurmaya
karar verdim. "Medulla" Latince de
ilik, öz anlamıyla geliyor. Beraberindeki
"Max" ise sağlımızın üzerinde
yarattığı maksimum olumlu etkiyi
ifade ediyor.
4. Ürün çeşitliliğini ya da satış kanalını artırmayı düşünüyor musunuz?
Bu konuda çalışmalarım var. Balık kılçığı suyu ve kuzu kemiğine yönelik çalışmalar yürütüyorum. Ama ben fabrikasyon üretim yapmak istemiyorum. Kalitesinden %100 emin olduğum ürünler hazırlamak benim hedefim. Dana ilikli kemik suyum hâlihazırda kasaplarda, otellerde ve restoranlarda kullanılıyor ya da satılıyor. Ayrıca üst düzey beyaz yakalı yöneticilere ve sporculara adrese teslim satış yapıyorum. Ticari kaygılarla ölçeği kontrolsüz büyüterek, kaliteden taviz vermek istemiyorum ama talepteki büyüme gelecekte butik üretimden daha büyük ölçekli bir üretime geçişi gerektirecek gibi görünüyor. Bunun için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yaptığım işten gurur duyuyorum.