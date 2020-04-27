Akademisyen girişimciden bağışıklığa yatırım

1979 yılında Ankara'da doğdum.Devlet memuru 4çocuklu bir ailenin tekkız çocuğuyum. Babamıngörevi nedeniyle eğitim hayatımıfarklı okullarda sürdürdüm.Önce Anadolu Üniversitesi Ev İdaresiProgramında ön lisans eğitimimitamamladım ve sonra yine aynıüniversitenin İşletme Fakültesindenmezun oldum. Ayrıca İstanbul ÜniversitesiTıbbi Dokümantasyon veSekreterlik Programı mezunu ve çiftön lisans diploması sahibiyim. Tezliyüksek lisans eğitimimi BahçeşehirÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüİnsan Kaynakları Programındatamamladım, doktora çalışmalarımaise özel bir Üniversite de devamediyorum.Uzun yıllar özel sektördefinans ve yurtdışı ticaret alanlarındaçalıştım. 2013-2017 yılları arasındaİstanbul Şişli Meslek Yüksekokulundaİnsan Kaynakları Birim Müdürüve öğretim elemanı olarak görevyaptım. Akademik hayatımı BiruniÜniversitesi Tıbbi Dokümantasyonve Sekreterlik Programında ve DoğuşÜniversitesi Meslek YüksekokuluAdalet Programında öğretim görevlisiolarak sürdürmekteyim. Sağlıklı,mutlu ve insanlığa faydalı bir yaşamsürme fikrinden yola çıkarak herhakkı şahsıma mahfuz "Medullamax"markasını kurdum. Sağlıklı vemutlu yaşam konusundaki araştırmalarımısürdürmekte ve bu bilgilerimiMedullamax ürünleriyle insanlaraulaştırmayı sürdürmekteyim.Beslenme alışkanlıklarımızdakideğişim, endüstrileşmenin gıdasanayine getirdiği sağlıksız etkilervs. derken annemizin mutfağından'fast food'a geçiş yapılan bir dönemiberaber yaşadık. Bu manadadoğal ürünlerle sağlıklı beslenmeyedestek verecek bir arayışa girdim.Önce kendi evim için ilikli kemiksuyu yapmaya başladım. Hem sağlıkaçısından olumlu yanlarını görüphem de yemeklerimdeki lezzeti farkedince arkadaşlarım ve yakın çevremiçin de ilikli kemik suyu yapmayabaşladım. Sonra çevremdentalep gelmeye başladı. Bu taleplerinartmasıyla Medullamax suya atılantaşın yarattığı dalgaların hızla yayılmasıgibi kendiliğinden büyüyenbir ticari yapıya evrildi. Medullamaxiçin söyleyeceğimen önemli şey, işimi halakendim için yapıyormuşumgibi önemsiyorum veözen gösteriyorum.Medullammax, tamamenkendi ihtiyacımdandoğan bir girişim esasen.Ben uzun yıllardırhaftanın 7 günü düzenlispor yapan biriyim.Bir süre dışarıdan kolajenalmayı denedimama açıkçası bendeistediğim sonucu vermedi. Bununüzerine evde ilikli kemik suyu hazırlamayabaşladım. İlk etapta kendimiçin hazırladığım ilikli kemik sularını,yakın çevremle de paylaştım. Gelenistekler ve olumlu geri dönüşlerüzerine ise Medullamax'ı kurmayakarar verdim. "Medulla" Latince deilik, öz anlamıyla geliyor. Beraberindeki"Max" ise sağlımızın üzerindeyarattığı maksimum olumlu etkiyiifade ediyor.Bu konuda çalışmalarım var. Balık kılçığı suyu ve kuzu kemiğine yönelik çalışmalar yürütüyorum. Ama ben fabrikasyon üretim yapmak istemiyorum. Kalitesinden %100 emin olduğum ürünler hazırlamak benim hedefim. Dana ilikli kemik suyum hâlihazırda kasaplarda, otellerde ve restoranlarda kullanılıyor ya da satılıyor. Ayrıca üst düzey beyaz yakalı yöneticilere ve sporculara adrese teslim satış yapıyorum. Ticari kaygılarla ölçeği kontrolsüz büyüterek, kaliteden taviz vermek istemiyorum ama talepteki büyüme gelecekte butik üretimden daha büyük ölçekli bir üretime geçişi gerektirecek gibi görünüyor. Bunun için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yaptığım işten gurur duyuyorum.