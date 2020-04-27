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Akademisyen girişimciden bağışıklığa yatırım

Korona günlerinde bağışıklığın güçlenmesi çağrıları girişimcileri de harekete geçirdi. Bu alanda uzun süredir araştırmalar yapan akademisyen Sevda Köyüstü ilikli kemi suyu yatırımı ile fark yarattı. Hikâyesini birlikte dinleyelim

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Akademisyen girişimciden bağışıklığa yatırım
Kendinizden bahseder misiniz?
1979 yılında Ankara'da doğdum. Devlet memuru 4 çocuklu bir ailenin tek kız çocuğuyum. Babamın görevi nedeniyle eğitim hayatımı farklı okullarda sürdürdüm. Önce Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi Programında ön lisans eğitimimi tamamladım ve sonra yine aynı üniversitenin İşletme Fakültesinden mezun oldum. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı mezunu ve çift ön lisans diploması sahibiyim. Tezli yüksek lisans eğitimimi Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Programında tamamladım, doktora çalışmalarıma ise özel bir Üniversite de devam ediyorum.Uzun yıllar özel sektörde finans ve yurtdışı ticaret alanlarında çalıştım. 2013-2017 yılları arasında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunda İnsan Kaynakları Birim Müdürü ve öğretim elemanı olarak görev yaptım. Akademik hayatımı Biruni Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programında ve Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Programında öğretim görevlisi olarak sürdürmekteyim. Sağlıklı, mutlu ve insanlığa faydalı bir yaşam sürme fikrinden yola çıkarak her hakkı şahsıma mahfuz "Medullamax" markasını kurdum. Sağlıklı ve mutlu yaşam konusundaki araştırmalarımı sürdürmekte ve bu bilgilerimi Medullamax ürünleriyle insanlara ulaştırmayı sürdürmekteyim.
2. Girişiminiz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Beslenme alışkanlıklarımızdaki değişim, endüstrileşmenin gıda sanayine getirdiği sağlıksız etkiler vs. derken annemizin mutfağından 'fast food'a geçiş yapılan bir dönemi beraber yaşadık. Bu manada doğal ürünlerle sağlıklı beslenmeye destek verecek bir arayışa girdim. Önce kendi evim için ilikli kemik suyu yapmaya başladım. Hem sağlık açısından olumlu yanlarını görüp hem de yemeklerimdeki lezzeti fark edince arkadaşlarım ve yakın çevrem için de ilikli kemik suyu yapmaya başladım. Sonra çevremden talep gelmeye başladı. Bu taleplerin artmasıyla Medullamax suya atılan taşın yarattığı dalgaların hızla yayılması gibi kendiliğinden büyüyen bir ticari yapıya evrildi. Medullamax için söyleyeceğim en önemli şey, işimi hala kendim için yapıyormuşum gibi önemsiyorum ve özen gösteriyorum.
3. Medulamax hakkında bilgi verebilir misiniz?
Medullammax, tamamen kendi ihtiyacımdan doğan bir girişim esasen. Ben uzun yıllardır haftanın 7 günü düzenli spor yapan biriyim. Bir süre dışarıdan kolajen almayı denedim ama açıkçası bende istediğim sonucu vermedi. Bunun üzerine evde ilikli kemik suyu hazırlamaya başladım. İlk etapta kendim için hazırladığım ilikli kemik sularını, yakın çevremle de paylaştım. Gelen istekler ve olumlu geri dönüşler üzerine ise Medullamax'ı kurmaya karar verdim. "Medulla" Latince de ilik, öz anlamıyla geliyor. Beraberindeki "Max" ise sağlımızın üzerinde yarattığı maksimum olumlu etkiyi ifade ediyor.
4. Ürün çeşitliliğini ya da satış kanalını artırmayı düşünüyor musunuz?
Bu konuda çalışmalarım var. Balık kılçığı suyu ve kuzu kemiğine yönelik çalışmalar yürütüyorum. Ama ben fabrikasyon üretim yapmak istemiyorum. Kalitesinden %100 emin olduğum ürünler hazırlamak benim hedefim. Dana ilikli kemik suyum hâlihazırda kasaplarda, otellerde ve restoranlarda kullanılıyor ya da satılıyor. Ayrıca üst düzey beyaz yakalı yöneticilere ve sporculara adrese teslim satış yapıyorum. Ticari kaygılarla ölçeği kontrolsüz büyüterek, kaliteden taviz vermek istemiyorum ama talepteki büyüme gelecekte butik üretimden daha büyük ölçekli bir üretime geçişi gerektirecek gibi görünüyor. Bunun için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yaptığım işten gurur duyuyorum.

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Akademisyen girişimciden bağışıklığa yatırım
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