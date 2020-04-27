“Covit-19 ilaç sektörünün hayati önemini bir kez daha ortaya koydu”

Koronavirüs salgını ilaç sektörünün dünya için ne kadar stratejik bir sektör olduğunu bir kez daha gösterdi. Halihazırda sektörde en hızlı büyüyen tedavi grubu olan onkoloji ilaçları alanında faaliyet gösteren yerli şirket Onko & Koçsel de bu büyümeden nasibini aldı. 1987'de kurulan ve bugün dünyada 25'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketin İcra Kurulu Başkanı Tuğçe Koç, 2019 yılında yüzde 52 büyüme göstererek 352 milyon TL ciro elde ettiklerini, bu yıl için satış hedeflerinin ise yüzde 56 büyüme ile 550 milyon TL'ye ulaşmak olduğunu belirtti. İhracatlarını iki kattan fazla artırarak 36 milyon TL'den 85 milyon TL'ye çıkarmak istediklerini söyleyen Tuğçe Koç, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını için "Bu salgın ne ilk ne de son olacak. İnsanlık tarihi boyunca pek çok salgın hastalıklar ciddi can kayıpların neden olmuş. Bulunduğumuz teknoloji çağında da bununla karşılaşmaya devam ediyoruz. İlaç sektörünün hayati önemini bir kez daha hatırlatan Covit-19 ile ilgili gelişmeleri ilaç sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluş olarak biz de yakından takip ediyoruz. Çok ciddi sonuçlar doğuran bu salgın sürecinde hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımız önemli bir mücadele ortaya koymaktadır."