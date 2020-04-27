Ecolab hiç durmadan hastanelerin talebini karşılıyor

Su, hijyen ve enerji teknolojileri ile insanları ve hayati kaynakları koruyan hizmetler alanında dünyanın önde gelen şirketi olan Ecolab'ın dezenfektanlarına talep pandemi başlangıcından bu yana 10 kat artış gösterdi. En çok el ve yüzey dezenfektanlarına talep olduğunu dile getiren Ecolab Türkiye Genel Müdürü Halit Kayatürk, "Üretim kapasitemizin üstüne çıkarak talebi karşılamaya çalışıyoruz. Fabrikamız haftanın 7 günü çalışıyor. Özellikle el dezenfektanı ihtiyacı olan kamu hastanelerine öncelik verdik" dedi. Pandeminin toplumun tüm kesimlerine olumsuz etkileri olduğunu aktaran Kayatürk, krizin başlangıcında alkol hammaddesi bulunmasında ve fiyat artışlarında ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtti. Türkiye'de dezenfeksiyon ürün pazarının yıllık toplam 40 bin ton civarında olduğunu, 10 bin tonunun hastaneler tarafından kullanıldığını belirten Kayatürk, " Etil alkol fiyatı, pandemi öncesinde 0,85-1 dolar aralığındayken, Covid- 19 nedeniyle bir anda 2,5 doların üstüne çıktı. Salgının açıklanması hem talebi çok ciddi arttırdı hem de panik havasının oluşmasına neden oldu. İnsanlar, şirketler, ellerindeki stokları artırmaya yöneldiler ya da kısa süreli ihtiyaçlarının da çok üzerinde alım talebinde bulundular. Hammadde yokluğu bu dönemde çok ciddi bir sorun haline gelmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle akaryakıtta yüzde 3 oranında kullanılan bio etanol miktarı dezenfektan ve kolonya üreticilerinin kullanımına imkan sağlandı. Şeker fabrikalarının da dezenfektanlarda ve kolonyada kullanılabilir etil alkol üretimine destek vermeleri sorunun halledilmesi yönünde çok önemli bir adım oldu" dedi.En çok el ve çevresel hijyen amaçlı kullanılan yüzey dezenfektanlarına talebin olduğunu dile getiren Kayatürk, özellikle Çin'den ithal edilen ambalaj ve pompalar konusunda sorun yaşadıklarını ancak yerli üreticiler sayesinde sorunu aştıklarını söyledi. Kayatürk, Ecolab'ın hastane dezenfeksiyon pazarında yüzde 50'nin üstünde payı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık Bakanlığı onaylı 25 ürünümüz bulunuyor. Bu dönemde özellikle el dezenfektanı ihtiyacı olan kamu hastanelerine öncelik verdik."Ecolab'ın ABD'de sağlık çalışanlarının kaldığı otellere özel hijyen hizmeti verdiğini ifade eden Kayatürk, Türkiye'de ise TUROB ile birlikte sektöre özel online hijyen eğitimi vermeyi planladıklarını kaydetti. Böyle bir dönemde ürünlerin de arttığına işaret eden Kayatürk, özellikle kişisel kullanımda seçici olunması gerektiğini söyledi.