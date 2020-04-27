EdenredPay ile yeni nesil mobil temassız ödeme dönemi başladı

Ön ödemeli kurumsal hizmetlerde dünya lideri Ticket Restaurant Edenred, teknoloji alanında yenilikçi ve fark yaratan çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Edenred Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil mobil temassız ödeme sistemi EdenredPay ile yemek kartı sektöründeki mobil ödemelerde yepyeni bir dönem başladı. Sektörde bir ilk olan EdenredPay uygulamasının NFC (Yakın Alan İletişimi) altyapısı sayesinde ödeme işlemleri artık Android cep telefonlarının yazar kasaya sadece yaklaştırılması ile hızlı, güvenli ve hijyenik olarak gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ilk yemek kartı Ticket Restaurant'ı kullanıcılarıyla buluşturan Edenred, dijitalleşme vizyonuyla yaptığı yatırımları artırıyor. NFC (Near Field Communication - Yakın Alan İletişimi) teknolojisine dayanan yeni nesil mobil temassız ödeme sistemi EdenredPay'i kullanıma sunan Ticket Restaurant Edenred, Türkiye'de yemek kartı sektöründeki mobil ödemeleri de farklı bir boyuta taşıdı. NFC özelliği bulunan yeni nesil ÖKC'ler (Ödeme Kaydedici Cihazlar) ve mobil uygulama arasında temassız iletişim kurarak kart kullanma ihtiyacını ortadan kaldıran EdenredPay ile tüm Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcıları Android cep telefonlarını, yazar kasaya yaklaştırarak, ödemelerini bugüne kadar hem deneyimlemedikleri bir hız ve kolaylıkla, hem de güvenli bir şekilde yapabilecekler. Son yıllarda dijitalleşmeye yaptıkları yatırımlarla artık kendilerini bir FinTek şirketi olarak konumlandırdıklarını söyleyen Eric de Ladoucette, sözlerine şöyle devam etti " Dünyada yemek kartını ilk yaratan ve yaygınlaştıran, Türkiye'yi yemek kartıyla tanıştıran pazar lideri firma olarak sektöre öncülük etme misyonumuz var. Nakitsiz ve kartsız bir dünyaya doğru hızla ilerlediğimiz bugünlerde dijital ödeme yöntemlerinin sunduğu kolaylık ve hijyenik kullanım avantajı vazgeçebileceğimiz bir şey değil artık. Edenred olarak bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyoruz. Teknoloji alanında yenilikçi ve fark yaratan çözümler geliştirmek global stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Çok yakında tüm kurumsal ödemelerin de dijital ortama taşınacağını öngörüyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz. Sektörümüzde bir ilke daha imza atarak NFC teknolojisine dayanan EdenredPay'i kullanıcılarıyla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. 'İş hayatınızın her gününde yanınızdayız' mottomuza uygun olarak, iş dünyasının gelişen ve değişen ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz EdenredPay kullanımının kısa bir süre içinde yaygınlaşacağına ve mobil ödeme sistemlerine yeni bir boyut katacağına inanıyoruz. Biz de Ticket Restaurant yemek kartının QR kod ile ödeme özelliğinin kullanım oranında bir önceki aya göre yüzde 50'lik bir artış yaşandığını gözlemledik" dedi.