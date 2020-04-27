Enerji kullanımında trendler değişti

Enerjide Dijitalleşme Derneği ( EDİDER) Genel Sekreteri ve inavitas CEO'su Dr. Alper Terciyanlı Elektrik tüketimi ve bu alandaki yeni trendleri değerlendirdi. Terciyanlı şunları söyledi: "Covid – 19 nedeniyle zor günler geçiriyoruz ve satın almacısından satıcısına, genel müdüründen mali işler direktörüne kadar hepimiz evlerimizden çalışıyoruz. Evde her türlü elektronik eşyayı sıklıkla kullanıyor, olanca elektrik enerjisini prizlerden bilgisayarlarımıza, tabletlerimize ve telefonlarımıza çekiyoruz. Öncelikle, Mart'taki toplam elektrik tüketimine baktığımızda, meskenlerde enerji tüketimi artmış olsa da, iş yerleri ve sanayinin durması nedeniyle toplam enerjide % 10'dan fazla bir düşüş yaşandı. Meskenlerde geçen aylara göre, insanların evde olması nedeniyle ortalama %17-25 arasında bir artış oldu diyebiliriz. İşyerlerinde bu sene ve geçen seneki Mart ayı rakamlarına baktığımızda, enerji tüketiminde yaşanan düşüşü görebilmek mümkün."