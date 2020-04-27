Evde kendi mutfağını çizme dönemi

İntema, tüketicisinin, çalışanlarının ve ailelerinin sağlığını her şeyden çok önemsiyor. Mutfak proje sorumluları aracılığıyla müşterilerine sunduğu mutfak planlamasından çizim ve fiyatlandırmaya pek çok aşamayı kapsayan uzaktan proje desteği, evden çıkmayı gereksiz kılıyor. Mutfakta ihtiyaca göre kişiselleştirilmiş çözümler sunan İntema, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını gözeterek uzaktan proje desteği sağlıyor. Mutfak modeli seçiminden fiyat bilgisinin hesaplanmasına pek çok aşama bu yolla çözümleniyor. İntema'nın Mutfağını Kendin Çiz uygulaması, kendi evinizi ölçerek hayalinizdeki mutfağınızı evdeki oda ölçülerine göre 3 boyutlu tasarlama olanağı veriyor. İntema'nın web sitesinden ya da sosyal medya hesaplarından iletişime geçilebiliyor.