Lojistiğe destek salgını azaltır

E-LOJİSTİK

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni corona virüs, üretimi olduğu kadar ticareti de etkiliyor. Hava taşımacılığının neredeyse durma noktasına geldiği, sınırların kapatılması veya geçişlerin sıkılaşması nedeniyle kara taşımacılığının sorunlarla karşılaştığı kara nakliyatı kadar deniz ulaşımı da testlerden dolayı önemli sıkıntılar yaşıyor. Bu dönemde lojistik sektörünün önemini daha da ortaya çıkardığını dile getiren Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, "Türkiye coğrafyası ile kazanan ülke. Dünyanın en önemli bağlantı yollarına sahip. Bu sektörün şu anda daha fazla desteklenmesi gerekiyor" dedi.Sektörün ve olayların normalleşmesiyle yeni dönemde en az 500 kişiye ek istihdam sağlayacağız. Lojistik sektörünün şu anda zor durumda olduğunu, firmaların araç kredilerini ödemekte zorlandığını dile getiren Erkan Gül, "Gıda, ilaç ve hijyen ürünlerini üretmek kadar onları taşımak da önemli. Kaygı ve endişeli olan sektörümüz bu dönemde sahip çıkılırsa bu salgınla mücadelemiz daha kolay ve başarılı olacaktır" diye konuştu.Hükümetin nakliyecilere kolaylık sağladığını ancak desteklerin hala sektör tarafından hissedilmediğini anlatan Erkan Gül, "Evde kalın adlı projemiz giderek daha anlaşılır ve uygulanır hale geldi. İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa'dan daha başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu sorunla sağlıkçılar kadar yollarda ekmek kazanan şoförler de mücadele ediyor. Enflasyon artmasın, vatandaşlarımız ürünlere hemen ulaşsın diye canla başla çalışıyorlar" dedi.Tarihi proje için oluşturdukları ağın dünya ticaretinin 4'te 3'üne ulaşacağını anlatan Erkan Gül, " Yıllık 1 Trilyon Dolar üzerinde olan dev bir projenin dev bir organizasyon ağını oluşturduk. Şu anda Çin'den İngiltere'ye, Afrika'dan Rusya'ya tek bir tuşla ürün gönderebiliyoruz" dedi. Türkiye'yi dünyanın tam merkezinde dev bir Lojistik HUB olarak değerlendirerek bu dev projesinin %10'luk kısmını bu coğrafya üzerinden geçirmeyi hedeflediklerini belirten Gül, "Bu da Ülkemizde gerçekleşecek olan en büyük proje olacaktır" dedi. Azure grup ailesi olarak kriptopara konusunda da çalışma yaptıklarını ifade eden Gül, "Kendi Kripto paramızı Çinli Huobi Global iş ortaklığı ile Çin borsasında hizmete açan dünyadaki ilk ve tek % 100 Türk firmasıyız. Dünya Ticaretini tek bir tuşla yapılabilir hale getirmek amaçlı oluşturduğumuz BlockChain Lojistik sistemleri projesi ile Ticaret , Nakliye, gümrükleme, teslimat ve ödeme sistemleri tek bir merkezden yönetilebilecek" diye konuştu.Türkiye'nin coğrafik konumu sadece enerji ve taşımacılıkla kalmayacak, sanal dünyada da önemli bir hale gelecek. Bunun için en önemli adımlardan birini de Azure Grup atıyor. Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, Çin'in başlattığı "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinin modern İpek Yolu'nun bir devamı olduğunu, Türkiye'nin de bu çalışmada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Çin'den gelen ilk yük treninin 2019'da Türkiye'den geçtiğini hatırlatan Gül, "Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye arası planlanan demiryolu hattı da tamamlandı. Bu Türkiye'yi dünya için daha önemli hale getirdi" dedi.