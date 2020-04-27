Sanayide çarklar dönmeye başladı

Sanayide salgın molası sona eriyor. Birçok dev firma üretim için yeniden kolları sıvadı. Kapasite kullanım oranını artıran da, üç vardiya çalışarak yurtdışı siparişlerini yetiştirmeye çalışan da var. Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesiyle ilk tepki olarak üretime ara veren ya da kapasitesini düşüren birçok şirkette çarklar yeniden dönmeye başladı. Türkiye genelinde üretime kaldığı yerden devam eden firmaların sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Özellikle salgının etksiyle kapılarına kilit vuran otomotiv sektöründe ciddi bir hareket var. Honda, Mercedes, Anadolu Isuzu ve Otokar'ın pazartesi günü üretime başlaması bekleniyor. Otomotivden gelen bu haberler binlerce yan sanayi firmasında da hareketlilik yarattı. Hareketlenme sadece otomotivle sınırlı değil. Tekstilden kozmetiğe, makineden ambalaja birçok farklı sektörde çarklar hızla dönmeye başladı. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik sektörünün bir kısmında üretim durmuşken bir kısmında ciddi artışlar olduğunu ve yeni yatırımların gündeme geldiğini bildirdi. Erdoğlu'nun verdiği bilgiye göre, otomotiv, beyaz eşya, boya alanlara tedarik sağlayan kısımlarda üretim yavaşlar ve dururken, ambalaj, medikal malzeme, hijyen ve dezenfektan kısmında ciddi artışlar olduğunu bildirdi.Bu alanlarda kapasite artışlarına gidildiğini kaydeden PAGEV Başkanı, tek kullanımlık plastiklerin üretiminde de hızlı artışlar yaşandığını dile getirdi. Tesislerin gerekli tedbirleri alarak üretimlerini hızlandırdıklarını anlatan Eroğlu, "Plastikte önemli olan çevreye atmamak geri dönüşümü sağlamaktır" uyarısını da yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Üretim durmayacak" sözünün çok anlamlı olduğunu ifade eden Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, tedarik zincirinin bozulmaması gerektiğini söyledi. Ambalaj sektörünün özellikle gıda ürünleri, hijyen malzemeleri gibi alanlarda üretimini artırdığını kaydeden Sarıbekir, "Hafta sonu çalışılması için de bakanlığımıza talepte bulunduk. Çünkü tedariğin durmaması gerekiyor. Ambalaj olmazsa ürünler market raflarında yer alamaz. Birçok ülkede market rafları boş kaldı. Ülkemizde ise bakın böyle bir sorun yaşanmadı. Ancak restoranlar, oteller kapalı, catering tarafı kapalı" dedi. Gıda tarafındaki durumu sorduğumuz İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracatçıları Birliği'nin eski başkan yardımcısı, gıda ihracatçısı Sübet Çiçek de, gıdada üretimin hiç durmadığını ifade etti.İSTANBUL Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, İMES Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar, İMES özelinde salgın ile birlikte yüzde 50'ye düşen üretimin önce yüzde 60'lara, şu günlerde de yüzde 70'lere doğru çıkmaya başladığını anlattı. Üretimin hiç sıfırlanmadığını kaydeden Kemal Akar, "Bin kişi çalıştıran işletmeler 700'e düşürdüler. Kronik hastalığı olanlar, yaş durumu olanlar izne çıktı. Sanayici arkadaşlarla telekonferans üzerinde istişare halindeyiz. Almanya da açılmaya başlayacak haberleri geliyor. Sanayici gerekli tedbirleri alarak üretimlerini sürdürüyor. Sosyal mesafeyi korumamız önemli" diye konuştu.