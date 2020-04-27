Sektörler uzaktan çalışmaya ağırlık verdi

Global bir tehdit olarak dünyayı saran ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüsünden dolayı ticaret etkileniyor. Konuyla ilgili olarak Tim Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Bu sebeple küresel anlamda ticaretin nasıl sürdürülebileceği tartışmaya açılmalıdır. Bazı ülkelerde hızla yayılırken bazı ülkelerde alınan önlemler sayesinde nispeten yavaş yayılıyor. Her gün yeni bir senaryo ile uyanıyoruz. Şirket olarak bakarsak satış tarafında önlem alamıyoruz. Dünya yavaşlıyorsa herkes yavaşlıyor. Tasarruf önlemi alabiliyoruz. Pazarlama masraflarından kısıyoruz. Şu saatten itibaren yurt dışı seyahatlerimizi erteledik. Belirsiz olarak ertelendi tüm fuarlar ve seyahatler. Vardiyaları ileriye yönelik nasıl düşüreceğimizi planlıyoruz. Henüz düşürmedik. Hijyenik tedbirler aldık çalışanlarımız için. Tüm şirketimizde yemekhanelerimiz de dahil dezenfekte çalışmaları yapıldı. Temizlik elemanlarımız tüm ortak alanları belirli aralıklarla temizliyor. Dar ve kapalı alanları mümkün olduğunca az kişiyle ve az süreli kullanıyoruz" dedi. Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan ise şunları kaydetti: "Tüm dünyanın kaderini belirleyen Black Swan teorisi şu anda çalıştı diyebiliriz. Hiçbir zaman olmayacağını düşündüğümüz bir konuydu fakat başımıza geldi. Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan bu salgın maalesef bize de sıçradı. Dünya ekonomisinde ve jeopolitiğinde dengeleri etkileyerek kalıcı izler bırakacağı ortada."