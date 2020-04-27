Yeni dönem küçük işletmelere e-ticaret alanında dünyaya açılma fırsatı sunacak

2019 Aralık ayından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceği sorgulanırken birçok kişiye göre ise salgının dünya ekonomisi üzerinde kalıcı etkileri olacak. Koronavirüs salgını ile birlikte küresel ekonomideki dengeler dünya düzenini yeniden belirlemeye başladı. Ülkelerin kısa süre içerisinde sınır kapılarını birbirine tamamen kapatması ile tüm dünya yerli üretimin önemini anlarken; gıda ve hijyen ürünlerinin ihtiyaç sıralamasında milyarlarca insan için ilk sırada yer alması, doğal ürünlere olan talepleri gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Karantina dönemi nedeni ile tüm zamanların rekor satış rakamlarına ulaşan e-ticaret sektörü ise, yerli üretim yaparak organik ürünler yetiştiren KOBİ'ler için dünyaya açılma fırsatı sunuyor. Küçük işletmelerin bu dönemde markalaşarak e-ticaret alanında büyük başarılara imza atabileceğini belirten Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, düşüncelerini şöyle ifade etti:"Ekonomide yeni bir döneme gidiyoruz. Bu dönemde üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Ülkelerarası sınırlar kapatılmak zorunda kalınca herkesin kendi çözümünü kendisinin bulması gereken bir süreç yaşandı. Bu dönemden sonra artık ülkeler toplu iğne üretmek için bile kendi kaynaklarına ve çözüm yollarına yönelmek durumunda olacaklar. Aynı zamanda tarım ürünlerinin öneminin artacağı gibi sebze ve meyve sektöründe üreticiden tüketiciye giden süreçte aracıların azalması direkt alışveriş imkânlarını artıracak. E-ticaret sektörü markalaşmanın önemini yaşadığımız bu süreçte ciddi oranda artırdı. KOBİ'lerimiz çalışma ve potansiyellerini, markalaşma yoluna giderek e-ticaret alanında çok daha iyi yerlere taşıma şansına sahip. Destek Patent olarak geçtiğimiz yıllarda bunun güzel örneklerini hayata geçirdik. Ancak sınırlı sayıda idi ve şimdi bunların örneklerini artırma zamanı.Koronavirüs nedeniyle hijyene bakışımız da değişti. Artık restorana girdiğimizde eski alışkanlıklarımız yerine çok daha detaylı incelemeler yapacağız. Bu da tarladan soframıza kadar her aşamanın gözden geçirilip üretim süreçlerinin yeniden planlanmasının gerekeceği bir düzenlemeyi ve ihtiyaçları ifade ediyor. Hijyeni ön plana alan çalışmalar devreye alınmak zorunda kalınacak. Bu düzenlemeler sonucu yüzlerce küçük işletmeye potansiyel yaratacak ve patente konu olacak üretim, teknoloji ve buluştan bahsediyoruz. Ambalajlamadan lojistiğe kadar tüm süreçlerin önemi artıyor. Yeni dünya düzeninde uyum sağlamanın ve hayatta kalmanın yolu teknolojiyi hayata entegre etmek ve tüketicinin ihtiyaçlarına duyarlı olmaktan geçiyor. Bu konuda yaratıcı zekâlarını kullanarak evden çalışmayı seçenlerin ve sürece hızlı adapte olabilen küçük işletmelerin şansı çok daha yüksek. İş hayatında hayatta kalma refleksleri hızlı olanların, sahanın gerçeğini en iyi bilen ve yaratıcılığı işine adapte edebilenlerin dönemi başlıyor. Bundan sonraki süreçte bilinmedik iş alanları ve bu konuda uzmanlaşmanın artacağı günler göreceğiz. Bu süreci sağlamanın en kritik konusu da alt yapı ve donanım ihtiyacı olacak. Evden çalışmaya başlayan işletmelerin sayıları arttıkça yazılım ve yazılımcılara olan ihtiyaç da artış gösterecek. Muhasebe desteği veren, şirket kurulumunu ve fatura kesmeyi birkaç tuşa basma kolaylığına getiren ve çok özel uzmanlık alanlarının verimli çalışmalarını kolaylaştıran yazılımlar ve bu programların rekabet içinde haklarının korunması için koruma altına alınması gündemde yerini alacak. Bu dönemi sürdürülebilir ilerletmenin yolu da markalaşma ve altyapı yazılımlarının güven altına alınmasından geçiyor. Salgın nedeniyle imkanı olan herkesin evlerine kapandığı süreçte işlerimizin devamı için yeni teknolojileri kullanarak evden çalışma yöntemini teknoloji ile birleştirmeyi öğrendik. Kurumsal yapıların dönüştüğü ve dijitalle evrildiği bir süreci deneyimliyoruz.