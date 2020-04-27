Zula’dan evde kalan oyuncularına tam destek

Devletin aldığı Covid-19'dan korunma tedbirleri kapsamında hayatımıza evde kalma kavramının girmesiyle birlikte, Türkiye'nin en sevilen MMOFPS oyunu Zula'yı oynayanların sayısında da dikkat çekici bir artış yaşandı. InGame Group, oyun severleri bu süreçte desteklemek ve evde geçirdikleri zamanı daha keyifli hale getirmek için hızlı harekete geçerek bir dizi düzenleme yaptı ve heyecanlı, ödüllerle dolu turnuvalardan oluşan #EvdeKal Evde Kazan" etkinliklerini başlattı. Covid-19 salgınıyla birlikte Türkiye'de ve dünyada dijital araçların kullanımı büyük ölçüde artış gösterirken, bu durum Zula'nın oyun istatistiklerine dikkat çekici şekilde yansıdı. Türkiye'de ve dünyada halihazırda 27 milyon oyuncusu bulunan Zula'yı oynayanların sayısı, bu süreçte her bir metrikte artış gösterdi.11 Mart tarihi baz alındığında, Zula oynayan oyuncu sayısında, yeni oyuncu sayısında ve eski oyuncuların oyuna dönüşünde büyük artışlar yaşandı. Günlük aktif kullanıcı sayısı %20 artarken, aylık bazda kazanılan yeni kullanıcı sayısı ise %15'lik bir artış gösterdi. Oyuncuların devamlı evde olduğu bu dönemde oyun oynama sürelerinde de de belirgin artış gözlendi. Zula'da günlük ortalama 60 dakikaya yakın olan oyun oynama süresi %17 kadar arttı.Covid19'un etkilediği ülkeler ve sosyo-ekonomik durumların değişken olması dolayısıyla oyuncu Zula'nın yurt dışı pazarlarındaki durumu ise ülkeden ülkeye değişiklik gösterdi. Zula'nın en çok oynandığı bölgeler Güney Amerika, İran, Doğu Avrupa gibi bölgelerde Mart'tan bu yana bir artış gerçekleşti. Buradaki en az artış gösteren ülkelerde bile oyuncu sayısındaki artış %10'dan az olmadı.