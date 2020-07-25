Ağustos’ta yüzde 80’i yakalarız

Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınından etkilenen turizm sektöründe yüzler gülmeye başladı. Türkiye'nin bu pandemiden güçlenerek çıkacağına inandığını belirten Edelstaal Orka Hotel Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, "1 Temmuz'da yerli ve yabancı misafirlerimize kapılarımızı açtık. Doluluk oranımız yüzde 50'lere ulaştı. Otelimizde her yıl tatilini yapan misafirlerimiz bize, 'Bu zor günlerde sizi yanlız bırakmayacağız' diyerek sahip çıkıyorlar. Ağustos ayı daha iyi geçecek. Şimdiden rezervasyonda yüzde 80'leri yakaladık" diye konuştu. Fethiye, Marmaris ve İstanbul'da otelleri bulunan Torunoğulları, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sıbiga'nın otelimizi ziyaret edip, hazırlıkları yerinde görerek ülkesine olumlu rapor vermesinin süreçte önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.Torunoğulları sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık Bakanlığımız bu pandemi sürecini çok iyi yönetti. Alınan tedbirlerle Türkiye'nin özellikle turizm alanında güvenli ülke olduğu da teyit edilmiş oldu. Otelimizde Türk misafirlerimiz çoğunlukta. Türkleri Ukrayna'dan gelen turistler takip ediyor. Ukrayna'nın haricinde İngiltere ve Rusya'dan gelen misafirlerimiz 15 - 20 odayı kapattılar. Bu süreçte çok dikkatli davranıyoruz. Zaten gelen yerli ve yabancı misafirler koronavirüs konusunda oldukça bilinçli. Otele girdiklerinde her türlü bilgiyi kendilerine veriyoruz. Otel içerisinde dolaşırken maske takılmasına ve mesafeye dikkat ediyorlar. Otele girdiklerinde biraz maskeden şikayet ediyorlar. Misafirlerimiz kendi sağlığını kendi koruyor. Otelimizin personeli de onlara yardımcı oluyor. Bu süreçten hem turizm sektörü hem de Türkiye güçlenerek çıkacaktır. Buna inancım tam. Girerken maskeden şikayet eden misafirlerimiz ayrılırken teşekkür ediyorlar" şeklinde konuştu.Torunoğulları, "2020 yılına dair beklentilerimiz çok yüksekti. Ancak 2020 yılı turizm sezonuna koronavirüs salgınının gölgesinde girdik. Kültür ve turizm Bakanlığımız bu süreçte özellikle sezonun iç turizmle açılması için önemli çalışmalar yaptı. Temmuz ayı itibariyle sosyal mesafe nedeniyle önlemlerin alınmasına rağmen doluluk oranımız yüzde 50'lere ulaştı. Ağustos ayında bu oran yüzde 80'lere çıkıyor. Hem yerli hem de yabancı otelimizin müdavimi olan misafirlerimizin bir bölümü, 'bu zor dönemde sizi yanlız bırakmayacağız' diye geliyor. Uçuşlar kapalı olduğu için bize ulaşıp, destek mesajları atıyorlar" dedi.Torunoğulları, milyonlarca kişinin otellerde çalıştığını hatırlatarak "Oteller, uzun yıllardır kendileri ile çalışan personellerini ellerinde tutmak için bu süreçte elinden geleni yapıyor. Yine hükümetimizin, kısa çalışma ödeneği, ücretli izin gibi birtakım destekleri var. Bunlar da bir ölçüde önemli katkı sağladı. Ancak, sezonluk bir biçimde otellerde çalışan yüzbinlerce kişi ise işsiz durumda. Hükümetimiz sağlık açısından muhteşem önlemler alarak dünyaya örnek bir ülke. Bakan Ersoy, sektörü çok iyi bilen bakanımızdır. İnanıyorum ki; sağlıkta gösterilen örnek çalışma turizmde de olacak. Üretilecek pratik çözümlerle dünyaya örnek ve model olacağız, sektörümüz güçlüdür" ifadelerini kullandı.