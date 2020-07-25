Bozcaadalı turizmciler “kontrollü hareketlilik”ten memnun

Su sıcaklıkları ve tuz oranları birbirinden farklı onlarca koyu ile konuklarını ağırlayan Bozcaada'daki işletmeler, "sosyal mesafe, maske ve hijyen" tedbirlerini alarak hizmet veriyor. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz: "Herkes genelgelerde, talimatlarda açıklanan bütün kuralları yerine getirdi, bütün önlemlerini aldı. Alınan tedbirlerle yaşanan hareketlilik tüm işletmeci arkadaşlarımızı memnun ediyor"Ege Denizi'nin kuzeyindeki önemli turizm destinasyonlarından Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde normalleşme sürecinde yaşanan turizm hareketliliği işletmecileri memnun etti.Antik dönemlerden bu yana pek çok medeniyetten izler taşıyan ada, tatillerini sakin bir ortamda geçirmek isteyenlerden yoğun ilgi görüyor."Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesi" unvanına sahip ada, tatilcilere su sıcaklıkları ve tuz oranları birbirinden farklı onlarca koyda yüzme imkanı sunuyor. Her yıl nisan ayından itibaren turizm faaliyetine başlayan işletmeciler, eylül sonuna dek konuklarını ağırlamayı sürdürüyor. Adadaki konaklama tesisleri son yıllarda ekim ve kasım aylarını da önemli oranda dolulukla geçiriyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ilçede bu sene turizm hareketliliği geç başlasa da işletmecilerin yüzünü güldürdü. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, yaptığı açıklamada, adanın her yaz gelen müdavimlerinin olduğunu söyledi. Adayı bilenlerin, salgınla ilgili tedbirlere de uyarak bu hareketlilikte yer aldığını belirten Yavuz, "Gelen rezervasyon telefonlarından temmuzun geri kalan günlerinin ve ağustosun, herhangi bir sıkıntı çıkmazsa, ülke çapında keyifli geçeceğini görüyoruz. Ada genel olarak bu süreçte çok hassastı. Bütün işletmeci arkadaşlar hassastı. Herkes genelgelerde, talimatlarda açıklanan bütün kuralları yerine getirdi, bütün önlemlerini aldı. Tabii biz başka yerlere gittiğimiz zaman da görüyoruz ama adadaki işletmeci arkadaşlar bu konuda yeterince hassas. Alınan tedbirlerle yaşanan hareketlilik tüm işletmeci arkadaşlarımızı memnun ediyor." diye konuştu. Turizm işletmecisi Oya Terzioğlu da gecikmeli başlayan sezonun, yerinde ve kontrollü önlemler sayesinde memnun edici seviyede ilerlediğini ifade etti. Tüm dünyayı etkileyen salgının, turizm sektörüne de darbe vurduğunu ancak bu sıkıntıların yaşanan hareketlilikle biraz olsun sona erdiğini belirten Terzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşletmelerimizi açabilecek miydik, sezonumuz olacak mı, bundan emin değildik ama sonra işlerimizin başına geldiğimizde fark ettik ki yerel yönetim olsun, hükümet olsun, çok ciddi tedbirler alıyor. Belediyemiz, Kaymakamlığımız çok ciddi tedbirlerini almış durumda. İşletmeler olarak biz de zaten misafirlerimizin sağlığı için tedbirlerimizi aldık. Hem çalışanlarımıza hem ailemize hem misafirlerimize karşı bu konuda çok ciddi sorumluluk hissediyoruz. Bütün işletmelerin aynı özende olduğunu gördükçe Bozcaada'da kendimi çok mutlu ve güvende hissediyorum. Hal böyle olunca kontrollü bir hareketlilik söz konusu. Bu da işletmeciler açısından çok iyi durum. Bu süreç bu şekilde akacak. Bu yazımızı böyle geçireceğiz."Terzioğlu, bu sezon günübirlikçi trafiğinin önceki yıllara göre daha az olduğunu da dile getirdi.