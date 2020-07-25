KOBİ’ler salgında tele-satışa döndü

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'nin de içinden geçtiği salgın döneminde kurumlar için sahada satış ekiplerini yönetmek artık daha fazla önem kazanıyor. Şirketler saha ekipleriyle, bayilerine ve dağıtım noktalarına daha çok dokunmak istiyor. Satış ekiplerinin mobil asistanı olan Ekmob uygulaması, sahada bulunan ekiplerin gün içindeki tüm süreçlerini yürütmesini sağlıyor. Şimdiye kadar excel, WhatsApp, telefon, mail ve araç takip sistemleri gibi ayrı platformlardan yürütülen çalışmaları tek uygulama üzerinden tablet ve akıllı telefonlar üzerinden sunuyor. Konuyla ilgili olarak Ekmob Kurucusu ve CEO'su Sunay Şener şunları anlattı: "Türkiye'de 800 bin kişilik saha satış ekibi var. Bizim hedef kitlemiz 300 bin kişilik satış ekibi. Korona öncesine baktığımızda satışın her zaman yüz yüze olacağı inancı fazlaydı. Ama insanlar gördü ki telefon üzerinden de satış yapılabiliyor. Bu dönemde telefon ile iletişim kurma yüzde 300 arttı. FMCG için satış arttı bu dönemde. Ama bayi yönetimi yapan şirketlerde ziyaret oranları azaldı, telefon video görüşmeleri arttı. Direk satış ekipleri ve bayi yönetimi yapan ekiplerde satış dönüşümü arttı."