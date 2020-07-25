Sahtecilikle ilgili mücadelenin önemi arttı

2019 aralık ayın da Çin'de ilk vakanın görülmesinin ardından tüm dünyaya yayılarak pandemiye dönüşen Covid 19 pandemi süreciyle birlikte bankacılık sektörü de iyi bir sınav verdi. Bankacılıkta pandemi döneminde sahtecilikle eş zamanlı mücadelenin önemi kendini ciddi anlamda hissettirdiğini belirten Aims Genel Müdürü Dr. Tülin Güzel " Pandemi sürecinde bankalar müşterilerine, şube personeli, çağrı merkezi personeli, vb. ev ofis uygulamasında hizmet vermeye çalıştı, bankaların operasyon kadroları dahil birçok bölüm personeli ikiye, üçe bölünerek fazla zamanlarda hizmet vermeye yönlendirildi. Bugün bütün bankalarımızın en önemli ihtiyacı aynı anda bütün kanalları yönetebilen, sürekli öğrenen ve öğrendiğini uygulamaya sunan yapay zeka tabanlı bir çözümü bünyesinde kullanabiliyor olmaktır. İş bilgisi ile yazılmış kural bazlı sistemler ile sahtecilik ile mücadele etmenin mümkün olmadığı, dahası prediktif modellerin yılda bir kere veya altı aylık dönemlerle güncellendiği, güncelleme esnasında konsorsiyum modellerin kullanıldığı, kapalı kutu sözde yapay zeka tabanlı çözümlerin de işe yaramadığı artık anlaşılmış bulunmakta" dedi.