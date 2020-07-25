Tübitak Desteğine hak kazandı

Medikal teknolojiler üzerine gerçekleştirdiği Ar-Ge yatırımları ile dikkat çeken Türkiye'nin köklü sanayi ve teknoloji şirketlerinden İskefe Holding, bünyesinde yer alan KCL Ar-Ge Merkezi'nde koronavirüsle ilgili önemli bir projeye imza attı. KCL Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen ve prototipi ile Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan, tamamen organik ve bio çözünür maddelerden üretilen bio maske projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurulu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen 35 projeden biri olmaya hak kazandı. COVID-19'a karşı mücadele kapsamında koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek ürünler ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projelerini destekleyen TÜBİTAK'ın COVID-19 ile mücadeleye yönelik çağrısına yapılan 450 başvuru arasından seçilen bio maske projesi Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. KCL Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen bio maske, tamamen doğaya uyumlu organik temelli nano malzemeler ile geliştirildi. Proje kapsamında, Türkiye'de üretimi olmayan N95 ve N99 standardına uyumlu maskelerin bir özelliği olan nano-katman yapısının, sentetik ve biyolojik olarak doğada çözülebilen malzemelerle bir araya getirildiği yeni bir malzeme üretildi. Bio uyumlu materyaller ve kolajen lifleriyle hazırlanan bu yeni maske, doğada %99 oranında çözünme özelliği taşıyor. Geliştirilen maske, tüm bu özellikleriyle TÜBİTAK'ın pandemi sürecinde virütik hastalıklar konusundaki inovasyonları teşviki kapsamında değerlendirilen 450 proje arasından seçilen ilk 35 projeden biri oldu. Hakan Kaya: Geleceğin yeni teknolojiler üzerinde yükseleceğini biliyoruz. Ciromuzun yaklaşık yüzde 10'unu Ar-Ge'ye ayırdıkİskefe Holding Genel Müdürü Hakan Kaya, konuyla ilgili görüşlerini şöyle bildirdi: "İskefe Holding, 1954 yılında inovatif projeler ve yatırımlarıyla faaliyet göstermeye başlayan köklü bir şirket. Bugün, bünyemizde 7 deri üretim tesisi, jelatin üretim tesisleri, protein üretim tesisleri, hidrolizat ve aminoasit üretim tesisleri ile İTÜ Teknokent, KCL ve Amsterdam'da kurulan Collagen Research Center Ar-Ge merkezleri bulunuyor. Geldiğimiz noktada 520 kişiye istihdam sağlıyoruz. 2002 yılında inovasyona ve yüksek teknolojili ürünlere odaklanmaya karar verdik. Teknoloji üreten bir grup olma vizyonuyla hızla ilerliyoruz. Çünkü geleceğin yeni teknolojiler üzerinde yükseleceğini biliyoruz. Şirketimizin cirosunun neredeyse yüzde 10'u Ar-Ge'ye gidiyor. KCL Ar-Ge Merkezimizde yaklaşık 30 kişi çalışıyor. Yeni ürünler üzerinde yeni projelerimiz devam ediyor. Bugüne kadar TÜBİTAK ile 12 civarında proje tamamladık. Yakında Hollanda Utrecht'te bir Ar-Ge merkezi daha kuracağız. Bio maske projemizin TÜBİTAK tarafından desteklenmesinden büyük gurur duyduk. Hedefimiz ülkemizin teknoloji ihraç etmesine katkı sağlamak." dedi.