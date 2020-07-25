Yabani hayat teknoloji ile kontrol altında

Dünya genelinde, Covid 19 Pandemi süreciyle birlikte yabani kuşlarla mücadele etmek, onların taşıdığı hastalıklardan korunmak için çözüm yolları geliştirmek önemli bir konu başlığı haline geldi. SARS ve Corona dahil insanlara tam 12 virüs bulaştıran yarasalar gibi insanları hasta edebilecek virüsler taşıyan yüzlerce yabani kuş türü bulunduğunu belirten Kovmatik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Çağatay Kuruoğlu, pandemi süreciyle birlikte yabani kuşlarla mücadele de insanlarda hassasiyet oluştuğunu ve bu alanda yapılan yatırımlarda ciddi artış yaşandığını kaydetti. Türkiye'nin kuşların yer küre etrafındaki göç yolculuğunda seçtiği beş ana rotanın biri üzerine yer aldığını ve her yıl 5 milyardan fazla kuşun geçiş için kullandığı Türkiye'de bu göçlerden kaynaklı çeşitli hastalık riski ve ekonomik zararlar meydana gelebildiğini vurgulayarak sözlerini sürdüren Erkan Çağatay Kuruoğlu "Tarım başta olmak üzere birçok farklı sektörde kuşlardan kaynaklı ekonomik kayıplar yaşanmaktadır. Kuş pisliği bulaşmasından veya kuş gagasının değdiği ürünlerin zayi olmasından kaynaklı çok ciddi gelir kaybı yaşanmaktadır. Kuş pisliği bile bir yapının ömrünü 5 yıl kısaltmaktadır" dedi.