Yerli oyunlar Türkiye’nin yeni tanıtım gücü

, gençlik markası Vodafone FreeZone ile 3 yıl önce adım attığı espor ve oyun pazarında gerçekleştirdiği işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar BAUSuperMassive eSports iş ortaklığı, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğu, TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası isim sponsorluğu gibi önemli projelere imza atan Vodafone sektördeki dördüncü yılında, Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli yapım oyunu Zula'nın geliştiricisi InGame Group ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Ortaklık kapsamında Türkiye'nin ilk oyun tarifesini sunacak olan Vodafone FreeZone, yıl içinde iki ayrı ortak Zula turnuvası da düzenleyecek. Vodafone FreeZone ayrıca, InGame Group ile birlikte kurduğu ortak mimari yapısıyla oyuncuların Zula Mobile platformundaki gecikme süresinde 5 ms'ye varan iyileşmeler sağlayacak. Vodafone FreeZone ve InGame Group ortaklığının detayları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO'su Burak Gözalan'ın katılımıyla düzenlenen online toplantıda aktarıldı. Toplantıya oyun tutkusuyla tanınan Cleveland Cavaliers ve Milli Takım Oyuncusu Cedi Osman da katıldı. Engin Aksoy: "Oyun dünyasındaki varlığımızı artırıyoruz" Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone FreeZone markamızla 3 yıl önce adım attığımız espor pazarında yaklaşık 13 milyon TL'lik yatırım yaptık. Gamer Paketlerimiz ile gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Yaptığımız kampanyalarla bugüne kadar 14 milyon kişiye ulaştık. Sponsor olarak esporseverler arasındaki farkındalığımız %85 seviyesinde. 2022 sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını hedefliyoruz. Oyun ve esporun Türkiye'de çok hızlı büyüyen bir alan olduğuna dikkat çeken InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO'su Burak Gözalan, şöyle konuştu: "InGame Group olarak, yerli bir şirketler grubu olmanın bize yüklediğini düşündüğümüz sorumlulukla çalışıyoruz. Türkiye'de oyun ve espora en çok yatırım yapan şirketler grubuyuz. Yıl sonuna kadar 10 milyon TL'lik yatırım daha gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kendimizi her şeyden önce bir 'oyun' değil, 'oyuncu' şirketi olarak tanımlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda önceliğimiz her zaman oyuncularımızın memnuniyetini sağlamak oluyor. Bu nedenle, Zula oyuncularının oyun deneyimlerini daha da yukarı taşımak için sürekli projeler geliştiriyoruz. Bu anlamda, oyun ve esporun en önemli destekçilerinden biri olan Vodafone ile Vodafone FreeZone markası altında gerçekleşen bu işbirliğimizin, oyun ve espora ilgiyi artıracağına, ayrıca Zulaseverlerin oyun deneyimlerini artırarak sektöre katkı anlamında önemli bir adım olacağına inanıyoruz.