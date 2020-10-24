Ankara Şehir Hastanesi’ne iki ödül birden

Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri TEMAS Derneği tarafından '1-7 Ekim Emzirme Haftası' kapsamında anne sütünün önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için video yarışması düzenlendi. Ankara Şehir Hastanesi, anne sütünün önemini konu edinen iki farklı video ile yarışmaya katıldı. Değerlendirme sonucunda iki video da ödül aldı. Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Başhekim Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, ödülleri Dernek Genel Başkanı uzman hemşire Melek Kılıç'ın elinden aldı.Kılıç, 1-7 Ekim Emzirme Haftası'nda bazı farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bunlardan birisi de hem kurumlarımızın hem de kişilerin kendilerinin çektiği video yarışmasıydı. Bu video yarışmasında Ankara Şehir Hastanemiz hem kişisel alanda hem de kurum olarak bize iki video gönderdi ve ikisinde de birinci oldu.