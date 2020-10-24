Avrupa’ya sağlık ihracatı yapacak

Türkiye'de son yıllarda her alanda gelişme göstererek gözde yerleşimler arasına giren Tekirdağ, Akfen İnşaat tarafından kamu-özel iş birliği modeliyle yapımı üstlenilen Şehir Hastanesi'ne kavuşmak için gün sayıyor. Tekirdağ Şehir Hastanesi ile uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren eski hastanede muayene ve ameliyat için sıra beklemek artık tarih olurken, vatandaş ücretsiz olarak beş yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti ile buluşacak. Sağlık alanında vatandaşları en son teknolojik hizmetlerle buluşturacak şehir hastanelerinin önemli ayağı olacak Tekirdağ Şehir Hastanesi, 158 bin metrekarelik inşaat alanına sahip dev bir yatırım olarak öne çıkıyor. 1 milyar 500 milyon liraya mal olan proje, sahip olduğu 486 yatakla bölgenin en önemli hastanesi olarak Tekirdağ'ı sağlıkta da bir çekim merkezi haline getiriyor. Hastane Bulgaristan ve Yunanistan'ı da içine alacak şekilde Trakya'nın en gelişmiş entegre sağlık tesisi olarak öne çıkıyor. Hastanenin gelecekte sağlık turizmi ile bu ülkelerden de ziyaretçi çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. Projenin tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak aşamaya geldiğini belirten Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından teslim işlemleri yapıldıktan sonra faaliyete geçeceğini ifade etti. Akın, "Bizim Akfen İnşaat olarak bitirdiğimiz 3'üncü hastanemiz. Tamamen bitti artık. Hem bölgenin hem de Tekirdağ'ın en büyük modern hastanesi olacak. Yaklaşık 486 yataklı 556'ya çıkabilecek bir altyapımız var. Gerek deprem izolatörleri, gerek ekipmanlarıyla çok modern bir hastane. Eskiden kanser hastaları bir tedavi görmek için birden fazla hastaneye gidiyordu. Ama artık Şehir Hastanesinde bu tanından tedaviye kadar tek bir çatı altında olabilecek. Bu anlamda hem modern hem de bölgenin en güzel hastanesi. Bu hastane tamamen ücretsiz olacaktır. Yani herhangi bir devlet hastanesinden bir farkı yok. Önümüzdeki hafta artık hasta almaya başlayacağız. 13 Kasım Tekirdağ'ın kurtuluş gününde hastanenin resmi açılışını yapmayı planlıyoruz. Tekirdağ'a sağlık sisteminin en son teknoloji ve donanımını kazandıran bir projenin içinde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye ve dünyada dev projelere imza atmış bir grup olarak 2017 yılında Isparta, önceki yıl da Eskişehir Şehir Hastanelerini tamamlayıp sağlık sektöründe de uzmanlığımızı göstermiş olduk. Şimdi büyük bir gururla Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesini bekliyoruz" dedi..Kamu hastanesi statüsünde vatandaşlara 'ücretsiz' sağlık hizmeti verecek Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı 25 yıl boyunca kiracı olarak yer alacak. Sistemde tüm tıbbi hizmetlerin sorumluluğu Sağlık Bakanlığınca bilgi işlem, güvenlik, temizlik, yemekhane ve otopark gibi bütün hizmetler, hastanenin yapım ve işletmesini üstlenen Akfen İnşaat tarafından karşılanacak. Bin 250 kişilik istihdamın oluşturulduğu hastanenin tamamlanmasıyla 700 kişi tam zamanlı görev yapacak.