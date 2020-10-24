Faktoring sektöründe Ar-Ge zamanı

Türkiye'deki hemen her sektörde katma değer arayışı var. Faktoring sektörünün önde gelen şirketlerinden Tam Faktoring bu arayışa yöneldi ve sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi'ni kurdu. Bu merkezde geliştirilen teknolojiler sayesinde faturalı çekleri saniyeler içerisinde sorgulama, işi hızlandırma ve müşterilerine zaman kazandırma yeteneklerine sahip oldu. Tam Faktoring, yaklaşık 25 kişilik kadroya sahip AR-GE Merkezi sayesinde, kendisine gelen başvuruların %80'ini insan eli değmeden birkaç saniye içerisinde sonuçlandırıyor. Tam Faktoring müşterileri, mobil "Tam'a Sor" uygulamasını kullanarak ticari alacaklarına ait çek bilgilerini girerek, anlık risk değerlendirme yaptırıp fiziksel olarak Şubelere gitmeden ön onay alabiliyorlar. Konuyla ilgili Tam Faktoring Genel Müdürü Hakan Karamanlı şu bilgilendirmeyi yaptı:Temel işimiz olan kredi değerlendirme ile ilgili analitik altyapı ve yazılımımız 5 yılı aşkın süredir çalışıyor. Kredi risk ölçüm sistemlerinde sürekli geliştirmeler yapılıyor. Sistem, her ay gözden geçirilip yeni veri kaynakları ile zenginleştiriliyor.AR-GE merkezinde müşteri analitiği üzerine çalışmalar yapılıyor. Müşterinin tam zamanında yanında olabilmek için, faktoring yapma ihtiyaçlarının ne zaman, hangi koşulda oluştuğuna dair modeller geliştiriliyor. Müşterimizin davranışlarını modelleyerek onların ihtiyaçlarını doğru anlayıp doğru çözümlemek ve doğru iletişim kurmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların sonuçlarını ayrıca , pazarlama çalışmalarımız için de kullanıyoruz.Robotik yazılımlar konusunda 5 yıldır çalışmaktayız. Bu alanda ilk çalışma yapan kurumlardan biri yine Tam Faktoring.Çalışanlarımızın performanslarını arttırmaya yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri yani insan kaynakları analitiği. Bir taraftan doğru kişileri işe almaya yönelik yapılan çalışmalar, diğer taraftan da çalışanlarımızın yetkinliklerini anlayıp onların gelişim alanlarını tespit edip nerelerde desteklenmeleri gerektiğini ortaya çıkaracak çalışmalar hayata geçiriliyor.Tam Faktoring AR-GE Merkezinde verilen kredilerin vadesi gelene kadar risk durumunda değişiklik olup olmadığını izleyen bir altyapı geliştirdik. Bu yalnız olumsuz durumlar için değil, müşterimizdeki riski arttırmak için olumlu anlamda da kullanılıyor.