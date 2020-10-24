İşletmeler passlogıc hes kodu entegrasyonu ile virüse geçit vermeyecek

Sensormatic, Passlogic personel devam takip yazılımına HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulama modülü ekledi. Çözümü kullanan kurumlar bu özellik sayesinde personel ve ziyaretçilerinin HES kodunu Passlogic üzerinden sorgulayabilecek. Çözüm sayesinde çalışma alanlarına temaslı kişiler giremeyecek. Passlogic personel devam takip yazılımı, Sensormatic'in bina otomasyon ve güvenlik sistemlerinin birbiriyle kolayca iletişim kurmasını sağlayan en önemli yazılım çözümlerinden biri. Kurumlar bu çözümü kullandıklarında hem personel hem de ziyaretçiler için uçtan uca kayıt ve yönetim olanağına sahip oluyor. Sensormatic, ihtiyaca göre geliştirilebilme özelliği ile öne çıkan Passlogic yazılımına son olarak HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulama modülü ekledi. Bu özellik sayesinde çözümü kullanan kurumlar personel ve ziyaretçilerinin HES kodunu Passlogic üzerinden sorgulayabilecek. Pandemi döneminde iş yerinde çalışan sağlığının korunması bu teknolojik çözümle kolaylaşacak.Sağlık Bakanlığı kısa bir süre önce en az 500 çalışanı olan iş yerlerinin kullanabilmesi için HES kodu kurum entegrasyonu servisini hayata geçirdi. 500 ve üzeri çalışana sahip iş yerleri Sağlık Bakanlığı'na başvurarak HES kodu sorgulama iznini alabiliyor. Passlogic uygulamasını kullanan iş yerleri de sisteme kolaylıkla girebiliyor. Sistemin işleyişiyle ilgili bilgi veren Sensormatic Teknoloji Direktörü Dr. Serdar İnce, sürecin çok basit olduğunun altını çiziyor. İnce konuyla ilgili şöyle konuşuyor: "Hali hazırda kullanılan Passlogic yazılımına eklenen alan sayesinde sorgulama basit şekilde yapılabiliyor. Personel için günlük otomatik, ziyaretçiler için ise anlık yapılan sorgulama sonrasında henüz ana giriş noktasındayken riskli grupta bulunan kişilerin iş yerlerine girmeleri engelleniyor."