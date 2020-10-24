Kuymaklı pizza ile İtalya’ya meydan okudu

Pandemiye rağmen Türkiye genelinde hızlı şubeleşme sürecinden vazgeçmeyen Crakers Pizza, yeni lezzetleriyle pizza severlerin gönlünde taht kurdu. İzmit Gebze'de 26'ncı şubesini açan ünlü pizza markası Crakers Pizza, hem yatırımlarına hem de AR-GE çalışmalarına ara vermedi. Türkiye'de hazır gıda sektörünün dinamik öncüsü Crakers Pizza, yerel lezzetleri ürünlerine eklemeyi sürdürüyor. Kuymaklı Pizza ile İtalyan üreticilere sürpriz yapan Crakers Pizza, lezzet avcılarına yeni sürprizler hazırlıyor. Crakers Pizza'nın kurucu ortaklarından Ahmet Sait Tütünci, Türkiye'nin lezzet haritasını çıkardıklarını belirterek; "Ülkemizin gizemli tatlarını menümüze ekleyerek katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarıyoruz. Pizzanın anavatanı İtalya'daki üreticiler, bu zenginliği gıptayla izliyor" dedi. Koronvirüs salgını süresince şubeleşme ve AR-GE yatırımlarına ara vermediklerini belirtti.