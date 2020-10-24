Oyuna 2.4 milyar $’lık yatırım

Tamamı Türk mühendis ve yazılımcılarca geliştirilen MMOFPS türü PC ve mobil oyunu Zula ile dünya çapında başarı kazanan In- Game Group Kurucu Ortağı ve CEO'su Burak Gözalan, Türkiye'de oyuna olan ilginin yerli şirketlerin üretkenliğini ve başarısını arttırdığını vurgulayarak, "Son 5 yıl içinde global şirketlerden Türk oyun sektörüne 2,4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildi. Önümüzdeki dönemde sektörün yıldızı daha da parlayacak. Başka sürpriz satışlar duyabiliriz" dedi. Türkiye'de ve dünyada 30 milyon oyuncusu bulunan, sevilen yerli yapım oyun Zula'nın geliştiricisi InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO'su Burak Gözalan, Türk oyun sektörünün son yıllarda oldukça başarılı işler yaptığını ve global yatırımcıların dikkatini çektiğini belirterek, bunun sektörün dinamik yapısından ve üretkenliğinden kaynaklandığını kaydetti. Oyun pazarının özellikle son birkaç yıldır, ivmesi artarak büyüyen bir pazar haline geldiğini anlatan Burak Gözalan, "Oyun sektörü tüm dünyada artık sinema ve müzik sektöründen bile daha büyük bir sektör haline geldi. 2013'ten bu yana her yıl düzenli olarak büyüyen bir sektör. Espor alanında da devasa bir büyüme yaşanıyor. Eğlence sektörü değişiyor, dönüşüyor. Genç kuşak artık film izlemiyor, oyun oynuyor; futbol maçına gitmiyor, espor karşılaşmalarını takip ediyor. Oyun ve esporun önümüzdeki 10 yılın en önemli sektörlerinden biri olacağını düşünüyorum. Çünkü dijital tabanlı bir alan burası. Doğru metrikleri kullanarak bu alanda büyüme devam edecektir" diye konuştu.