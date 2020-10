SERVET AKKAYNAK: Değişime direnelim

Son yirmi yıldır iş dünyası olarak dilimize sanki uzayda hayat olduğunu keşfetmişçesine sakız ettiğimiz ''değişmeyen tek şey değişimdir'' klişesi aslında bu topraklarda M.Ö. 6. yüzyılda doğmuş filozof Heraklitos'ait. Aslında birçoğumuz, insanoğlu varolduğundan beri değişmeyen değişime direnç güdüsünü belki de bu sözün arkaına saklanarak maskeliyoruz.Tüm dünyada özellikle son on yılda yaşadığımız başdöndürücü değişim ve dönüşüm büyüklüğüne bakılmaksızın birçok organizasyonu istese de istemese de değişim programlarının içerisinde yer almak zorunda bıraktı. Ancak hepimizin gözlemşediği gerçek şu ki, zaten değişimin içine doğmuş olan, hatta değişimi yöneten yönlendiren yeni nesil teknoloji şirketleri hariçi hiçbir organizasyon, dışarıya farklı şekilde aktarmaya çalışsalar da, gerçekte bu değişim ve dönüşüm programlarından istediği çıktıları elde edemedi. Kimse yüksek sesle telafuz etmek istemese de, bu konuda boşa harcanan zaman, efor ve mali kaynaklar inanılmaz boyutlara ulaştı.İş dünyası, henüz bu zaafıyla uğraşırken bir de hiç kimsenin hazırlıklı olmadığı bir pandemi süreciyle karşı karşıya kaldı. Pandeminin dünyada yol açtığı zararın, şu anda tahmin edilenin çok üzerinde olduğu, ve sürecin sonunu göremediğimiz için, korkutucu bir ivmeyle artmaya devam edeceği konusunda da sanırım birçoğumuz hemfikir. Ölçülemeyen etkiler konusuna da burada hiç girmek istemiyorum. Ancak pandeminin empoze ettiği korkular, dönüşüme direnme alışkanlığımızı hepimize unutturdu. İstesek de istemesek de bir anda yeni yaşam koşullarına adapte olmak zorunda kaldık; devletler vatandaşlarını korumak için bir dizi önlem paketini çok kısa sürede devreye sokmak için büyük çabalar sarfettiller, organizasyonlar daha önce hiç hazırlıkları olmasa da yeni çalışma modellerini devreye soktular, kişisel olarak bizler de hiç alışık olmadığımız bir yaşam tarzına uyum sağlamak için bütün alışkanlıklarımızı değiştirdik. Bu değişikliklerin birçoğunun pandemi sürecinden sonra da kalıcı olacağının da hepimiz farkındayız.Burdan iş dünyasının çıkaracağı bazı dersler olmalı diye düşünüyorum. Bundan sonra ele alınacak değişim, dönüşüm programları belki de bambaşka bir biçimde ele alınmalı. İşe, herkese aynı şapkayı giydirmenin hiçbir şeye çözüm olmadığını idrak etmekle başlanabilir. Öncelikle başka bir ortamda başarılı olarak uygulanmış çözümleri her yapıya uydurmaya çalışma alışkanlığımızdan vazgeçmeli, destek aldığımız kurumlardan da kendi organizasyonumuza özel ''terzi işi'' çözümler üretmeleri konusunda ısrarcı olmalıyız. Sektörün ve şirketin kendi dinamikleri ve kültürü yeterince dikkate alınmadan uygulamaya konulan kopyala- yapıştır tarzı yaklaşımlar, daha yola çıkmadan ilk golü yememize yol açıyor. Özellikle belli bir büyüklüğü aşmış ve -gerek yerel, gerekse uluslarası bazda- birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren yapılarda, organizasyona özel çözümün bir adım ötesine geçerek, ''terzi işi çözüm'' yaklaşımımızın alt kırılımlarını oluşturmamız gerekiyor. Organizasyonumuzu yapısına göre çüzümlerimizi iş birimi, fonksiyon, ülke, şube, lokasyon, hatta biraz daha ileri gidersek departman bazında özelleştirmemiz gerekir.Bugüne kadar değişim girişimlerinin başarısızlığa uğramasına veya belli bir düzeyin altına indirilemesine yol açan en önemli hatanın, sağlıklı iletişimin sağlanamaması ve değişime maruz kalacak kişilerin işin içerisine dahil edilmemesi olduğu yıllardır söyleniyor ve tartışılıyor. Ancak organizasyonlar bu durumu düzeltmek yerine, yine yönetim seviyesinde alınan değişim kararlarnıı, bütün organizasyona emir-komuta zinciri içerisinde empoze etmeye devam ediyor, birkaç yıl sonra da hiçbir ilerleme kaydedilemediğini görüp, aynı süreci sil baştan bütün sisteme tekrar yaşatıyorlar. Aynı şey yönetici değşikliklerinde de oluyor. Ancak artık içinde bulunduğumuz koşullarda hiçbirimizin böyle bir lüksü kalmadı. Bu konudaki eksikliklerimizi bir an önce giderip, yukarıda vurgulamaya çalıştığım ihtiyaca göre uyarlanmış programlarla çok daha hızlı sonuçlar almamız mümkün. Yoksa zaten konfor alanından çıkmamak için elinden geleni yapan insanoğlu, bu kaslarını güçlendirerek hayatını sürdürmeye çalışacak, değişim programları da ''kendin çal- kendin oyna'' modeliyle birçoklarını oyalamaya devam edecektir.