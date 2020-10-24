“Sosyal hastane konsepti hayata geçiyor”

Geçtiğimiz ay İstanbul Eyüp Sultan'da hizmete başlayan Özel Rami Hastanesi 6.000 M2 kapalı alanda 75 yatağa ek olarak 16 erişkin 7 yeni doğan yatağı 3 ameliyathanesi ve son teknolojinin kullanıldığı teknik unsurlarının yanı sıra tecrübeli ekibi ile modern bir hastane olarak göze çarpıyor. Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Çolak'a göre onları farkı yapan hastanelerinin fiziksel yapısından çok "kurumsal felsefesi"dir. Kamil Çolak bunu sosyal hastane olarak tanımlıyor ve şunları anlatıyor: "Biz bu hastaneyi kurarken yalnızca kar zarar denklemi üzerinden bir plan oluşturmadık vatandaşımıza hizmet ve daha önce deneyimlemedikleri sosyal hastane konsepti ile sıkılmadan çekinmeden gelmelerini sağlayacak bir ortam kurduk ve bunu geliştireceğiz. Başladığımızdan beri halkımıza bazı testleri taramaları ücretsiz yaptık dönemsel olarak bunları duyuruyoruz ve bu halkımızın sağlığını gözeteceği uygulamaları yapmaya devam edeceğiz. Hastanede tedavi gördüğüm süreçte buradaki insanların psikolojilerinin sağlıkları kadar önemli olduğunu gördüm." Çolak, sağlık sektörüne girme kararını geçirdiği rahatsızlık sonucunda hastanede kaldığı süreçte verdiğini söylüyerek şunları belirtti: "Ben uzun yıllardır emlak sektöründe faaliyetlerimi sürdürüyorum. Geçtiğimiz yıllarda bir rahatsızlık yaşadım. Hastaneye girdiğinizde artık gerideki tüm malınız mülkünüz tanıdıklarınız hastane dışında kalıyor. Sizin aileniz tüm varlığınız oradaki hemşireler doktorlar ve sağlık çalışanları oluyor. Gün geçtikçe orayı ve oradaki insanları benimsiyorsunuz. Bu sebeple hem hastane kimliğinin hem de çalışanlarının hasta psikolojisini gözetmesini şart olarak görüyorum. Ben hastanede yattığım sürece bu yoksunluğu hissettim ve "sosyal hastane" konseptiyle sağlık sektörüne girmeye karar verdim."