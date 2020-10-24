Tam Faktoring’ten esnaf ve KOBİ’lerin işlerini kolaylaştıracak kart

Tam Faktoring, esnaf ve KOBİ'lerin hayatını kolaylaştırmak için faktoring sektöründeki ilk ön ödemeli sadakat kartını piyasaya sundu. Faktoring sektörünün önde gelen firmalarından Tam Faktoring, ekonominin lokomotifi olan esnaf ve KOBİ'lerin hayatını kolaylaştıracak ürünlerine bir yenisini daha ekleyerek, faktoring sektöründeki ilk ön ödemeli sadakat kartını geliştirdiğini duyurdu. Tam Faktoring'in yine önde gelen elektronik para kuruluşu Papara ile birlikte hayata geçirdiği Tam Faktoring Papara Card, Tam Faktoring'in sayısı 100 bine ulaşan, ağırlıklı esnaf ve KOBİ'lerden oluşan müşteri portföyüne özel olarak geliştirildi. Tam Faktoring Papara Card, ücretsiz ve aidatsız olarak sahip olunacak bir ön ödemeli sadakat kartı olarak tanıtıldı. Tam Faktoring müşterileri, Tam Faktoring Papara Card ile Papara Card'ın kullanıcılarına sunduğu tüm avantajlara sahip olurken; önümüzdeki dönemde kendilerine özel sunulan kampanya ve avantajlardan da yararlanacaklar.