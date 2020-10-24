Türkiye’den korona virüs aşısı müjdesi

Korona virüsü aşısı geliştiren merkezlerden biri olan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde 'SARS-COV-2' virüsü için üretilen iki aşı, hayvan deneyleri aşamalarından başarıyla geçti. Üretilen inaktif aşının ocak ayında faz çalışmalarına başlanacağını belirten Selçuk Üniversitesi Aşı Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Erganiş, "İnsanlar bu aşıları 2021 Haziran- Temmuz ayı gibi topluca kullanabilir" dedi. Türkiye'de corona virüsü aşısı geliştiren 13 merkezden biri olan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, iki farklı inaktif aşı geliştirdi. Üniversitenin Aşı Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Erganiş başkanlığında Bilkent Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Pendik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü´nde farelere uygulanan aşılar, testlerden başarıyla geçti. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurmak için dosya hazırladıklarını belirten Prof. Dr. Osman Erganiş, şunları söyledi: "Biz inaktif aşı yapıyoruz. 'SARS-CoV-2' virüsünü izole ettik. 20 hastadan 13 tane izole ettik. Ekip olarak da Pendik Veterinerlik Araştırma Enstitüsü'nde biogüvenlik seviyesi 3 olan bir laboratuvarda, çok riskli olan bu virüsün orada üretilmesi için TÜBİ- TAK'a proje verdik. Virüsleri ürettikten sonra bunlardan farklı modellerde aşı hazırladık. Bu aşılarımızı farelerde iki farklı deneme ortamında, Bilkent Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Pendik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'nde farelerde denemelerimizi tamamladık. 5 farklı formulasyondan iki formülasyonun çok daha iyi sonuç verdiğini gördük. Şu an da Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvuracak dosyamızı hazırlıyoruz."Kısa sürede en güvenilir aşıları üretmek için ekip arkadaşlarıyla imece usulüyle çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Erganiş, "Bizim birkaç yıl öncesinde hayvanlardaki corona virüsü ile alakalı aşı hazırlığımız vardı. TÜBİTAK Başkanlığı tarafından davet edilip bizden istendiğinde, 'bizim en iyi, en hızlı geliştirebileceğimiz inaktif aşı yapabiliriz' dedik ve başladık." dedi.Aşının kullanabileceği tarihi açıklayan Prof. Dr. Osman Erganiş, "Aşı Ocak ayı gibi faz çalışmalarına başlayacak. İnsanlar bu aşıları 2021 yılı Haziran ve Temmuz ayı gibi kullanabilir" diye konuştu.