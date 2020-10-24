Uyguner Deri ile Jelyap’tan dev ortaklık

Uyguner Deri ve Jelyap, yaklaşık 50 milyon TL'lik yatırımla kurdukları Gelner ile Balıkesir'de helal jelatin ve kolajen üretimine başlıyor. Gıdada özellikle şekerli ürünlerin ham maddesi olarak bilinen jelatin ve kolajenin küresel sektör büyüklüğü 4 milyar dolar. Yeni fabrikada üretimin yüzde 90'ı ihracata yönelik olacak. Deri sektöründeki 85 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden biri olan Uyguner Deri ile yaklaşık 15 yıldır jelatin ve kolajen alanında bilimsel çalışmaları ve yatırımları olan Jelyap, Türkiye'nin ilk ve tek helal yaprak jelatin ve kolajen fabrikasını kurdu. Balıkesir Gönen'de yaklaşık 50 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek fabrika, 4 milyar dolarlık küresel jelatin ve kolajen pastasından daha fazla pay alabilmek için çalışacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gelner Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner, "Yeni yatırımımızın temel amacı deriyi daha iyi değerlendirmek ve Türkiye'nin ithal ettiği bir gıda ham maddesini ülkemizde üretmek. Daha da ötesi, ülkemizin bu alanda ihracatçı ülke konumunda olması için ter dökeceğiz. Jelyap ile gerçekleştirdiğimiz ortaklıkta Balıkesir Gönen'de 22 bin metrekare açık alan üzerine 10 bin metrekare kapalı alanda üretim yapacağız" dedi.