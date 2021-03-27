Acer Aspire, 5 çoklu görevler için güçlü üretkenlik sağlıyor

AMD Ryzen 4000 Serisi Mobil İşlemci, AMD Radeon Grafikler, yüksek hızlı depolama ve bellekle donatılan Acer Aspire 5, kullanıcıların iş akışını destekliyor ve projelerin hızla tamamlanmasını sağlıyor. Dar çerçeveli 15,6 inç ekranın sunduğu daha geniş alan birden çok işe odaklanmayı kolaylaştırıyor. Sadece 17,95 mm inceliğindeki kasasına büyük bir güç sığdıran Aspire 5 (A515- 44), AMD Ryzen 5 4500U İşlemci, AMD Radeon dahili ekran kartı, 8 GB DDR4 belleği ve 256 GB SSD kapasitesi sayesinde, kullanıcıların çoklu görev ihtiyaçlarına kolaylıkla yanıt veriyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca 24 GB'a kadar bellek, 1 TB'a kadar M.2 PCIe SSD ve 2 TB'a kadar HDD depolama imkanı sağlıyor. Aspire 5'in çok çeşitli bağlantı seçenekleriyle kullanıcılar nerede olurlarsa olsun, hızlı bağlantı kurabiliyor. Çift bantlı Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi- Fi 5'e (802.11ac) kıyasla, ortalama ağ verimini 3 kata kadar artırıyor ve gecikmeyi yüzde 75'e kadar azaltıyor. USB-C yuvası sayesinde, kullanıcılar SuperSpeed USB üzerinden 5 Gbps süper hızlı veri aktarımı imkanına kavuşuyor.