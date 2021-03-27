Çatıya GES kurmak tek tıkla mümkün

Türkiye enerji sektöründe güneş enerjisi santrallerinin yatırım, danışmanlık, bakım onarım, EPC, internetten satış ve toptan satış faaliyetlerini gerçekleştiren Gumbel Group, internet üzerinden "ElseRoof Simülatör" ile çatısına güneş panel sistemi kurmak isteyen ev veya iş yerleri için birkaç adımda maliyet ve tasarruf hesabı çıkarabiliyor.Gumbel Group markalarından ElseRoof'un tüketicilere sunduğu simülatör kolaylığından faydalanmak için Google üzerinden giriş yapılıyor. Adres bilgilerinin girişi yapılıyor, kurulum yapılacak alan belirleniyor ve simülatör yardımıyla işaretleniyor. Kurulum yapılacak adresin ev veya iş yeri olup olmadığı seçiliyor, aylık ortalama elektrik faturası bilgileri giriliyor, en çok hangi zaman diliminde elektrik tüketimi yapıldığı belirleniyor. Böylelikle tek tıkla ihtiyacı karşılayacak güç gereksinimi, maliyeti ve yıllık bazda tasarruf oranı ortaya çıkıyor.Simülatörle birlikte karbondioksit salınımı, denk geldiği ağaç sayısı vb. çevresel etkiler de teklif isteyenler ile paylaşılıyor. Faaliyetler dursa da üretilen elektrik, ek gelir sağlıyor.