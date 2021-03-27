Dev gruptan Bodrum’a 1 milyarlık yatırım

Türkiye dışında Yunanistan, İtalya, Almanya, İspanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerindeki gayrimenkul yatırımları ve gayrimenkul geliştirme projeleri ile uluslararası üne sahip AB Grup Holding, turizmin başkenti Bodrum'a dünyaca ünlü mimar Barbaros Sağdıç'ın tasarımıyla akıllı ev konseptini getiriyor... Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve AB Grup Holding imzasıyla hayata geçiriliyor. Projede ön talep toplandı, satışların ise Nisan'da başlaması planlanıyor. Madnasa Türkbükü 4 etaptan oluşacak. Projenin ilk etabında 16 villa yer alacak. Villalar 590 metrekare ile 600 metrekare arasında kapalı alana sahip olacak. Madnasa Türkbükü'nde yer alan malikaneler 1 dönüm arazi üzerinde inşa ediliyor. Projede her malikanenin kendine ait yeşil alanı ve özel havuzu bulunuyor. Madnasa Türkbükü projesinin yüzde 60'ı yeşil alanlardan oluşacak. Projede ferah ve aydınlık bir tasarım hayata geçiriliyor. Bodrum'un ışığı evlere taşınacak. Madnasa Zirve projesi ise 1 etap olarak hayata geçirilecek. Madnasa Zirve'de 12 malikaneye yer verilecek. Malikanelerin 700 metrekare kapalı alanı olacak ve 1500 dönüm arazide konumlanacak. Her iki proje için de fiyat aralığı 2 milyon 100 bin Euro ile 7 milyon Euro olarak belirlendi. İki projenin de bu sene içinde tamamlanması planlanıyor. AB Grup Holding, projeler için 100 milyon dolarlık yatırım yaptı. Projelerde hem yurt içi hem yurt dışı pazarları hedef olarak belirlendi. AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, Madnasa Türkbükü'ne ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Satışlar başlamadı. Holding olarak, bir projeye topraktan başlayıp hemen satış yapmıyoruz. Eseri belli aşamaya getirmeden satışa sunmuyoruz. Satışlar projenin kaba inşaatının bitmesinden sonra başlayacak. Örnek malikanenin bitmesini bekliyoruz. 1 aya kadar satışa çıkmayı planlıyoruz. Projede ön talepler alındı." Muhsin Bayrak, "Türkbükü'nün en kıymetli arazilerini aldık. Madnasa Türkbükü, Türkiye'nin en güzel projesi olacak. Projelerin bir benzeri daha yok. Lüks ve zirve projeler olacak." dedi. Projenin mimarı Barbaros Sağdıç ise, projenin dünyaya örnek olacağını, taklitlerinin yapılacağını belirtti. Sağdıç, "Türkbükü'nün en güzel manzarasına ve yerine sahip projede özgün tasarım var. Proje Türkbükü'nün manzarasına kucak açmış durumda. Madnasa Türkbükü özgün bir tasarımla hayata geçirilecek. Biz gerçekten Bodrum'un seçkin bir noktasında muhteşem manzaralı bir proje yapıyoruz. Alışık olunan sıradan bir Bodrum yapısı yapmıyoruz. Konforu ve lüksü Türkbükü'ne getiriyoruz. Daha önceden benzeri olmayan ve iddialı bir tasarım hayata geçiriyoruz. Proje akıllı ev konsepti ile inşa ediliyor" dedi.600 milyon dolarlık öz sermayeye sahip AB Grup Holding, Blokcahin teknolojisine bu yıl 3 milyon dolarlık yatırım yaptı. Dijital para birimlerinin işlem de görebileceği ABSTOCKS sistemini geliştiren kurum, dijital para alanında yeni bir dönem başlattı. Türkiye'de ilk kez bir holding garantörlüğünde üretilen dijital paralar bankaların sigorta şirketi tarafından da sigortalandı. Dünya pazarlarında bir ilk olacak sistem için holding 25 milyon dolarlık sigorta anlaşmasına imza attı. Paranın alım satımlarının da vergiye tabi olacağını belirten AB Grup Holding Başkanı Muhsin Bayrak, "Hedefimiz bu konuda ithalatı kesmek. Hatta geleceğin finans dünyasında ihracatçı olmak. Biz grup olarak Yunanistan, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyoruz. Bu ülkelerde de çok ciddi bir büyüme göstereceğiz. Teknoloji altyapımıza çok önemli yatırımlar yaptık. Emri verilen transferler bir saniyenin altında gerçekleşiyor. Aynı zamanda insanlar, buradaki yatırımlarını alışverişlerde de kullanacak. Biz aynı zamanda kendi blokchain yazılımımızı da geliştirdik. Bu alanda son dönemlerin en güçlü yatırımına imza atmış oluyoruz. Dijital para ve blokchain rekabeti gelecekte sadece şirketlerin değil ülkelerin de geleceğini şekillendirecek. 2 yıllık bir çalışmanın ardından teknolojimiz hazır hale geldi. Türkiye'nin önemli bankaları ile iş birliği yaptık. Alım satım süreçleri bu şekilde ve vergiye tabi olarak gerçekleşecek" dedi.