Evsel değil kentsel su tasarrufu

Türkiye uzun yıllardır kişi başına düşen temiz su bakımından yarı kurak coğrafyalar arasında yer alırken, su tasarrufu denilince kampanyalar evsel tedbirlere teşvik etmekle sınırlı kalıyor. 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle bir açıklama yapan ACO Türkiye Genel Müdürü Kerem Altınöz, diş fırçalarken musluğu kapayarak yapılacak su tasarrufunun faydasının çok minimal düzeyde kaldığını belirterek, "Kentlerimize düşen yağmur suyu gibi önemli bir kaynağın %40'ı, verimsiz sistemler nedeniyle kaybediliyor. Taksim Meydanı gibi geniş alanlara, parklara, tünellere entegre edilecek etkin drenaj, depolama ve arıtma sistemleri aşırı yağışlarda su baskınlarını önleyebilir, toplanan yağmur sularının arıtılıp doğaya verilmesi veya tekrar kullanıma alınması ile de yaşanabilecek su sıkıntılarına karşı etkili bir önlem yaratılabilir" dedi. Son dönemde kentlerde yaşanabilecek su sıkıntısına karşı bilinçlendirme kampanyaları bireysel su kullanımına odaklanırken, asıl su kaybı, yağışlar nedeniyle kente inen tonlarca suyun etkin toplanamaması nedeniyle yaşanıyor. Türkiye'de yağmur sularının %40'ı, verimsiz sistemler nedeniyle su dönüşümünün dışında kalıyor ve kaybediliyor. Global su yönetimi firması ACO'nun Türkiye Genel Müdürü Kerem Altınöz, suyun caddelerde, meydanlarda, tünellerde ve sokaklarda yüzeyde birikmeden hızlı drenajının sağlanmasının, depolanıp arıtılmasının ve kayıpsız bir şekilde doğaya geri verilmesinin en ekonomik, doğa dostu ve efektif çözüm olduğunu belirtiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart 1993'te alınan resmi kararla ilan edilen Dünya Su Günü ile tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekilmesi ve bu kaynakların sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amaçlanıyor. Bu yılki teması "suyun değeri" olarak belirlenen Dünya Su Günü nedeniyle bir açıklama yapan ACO Türkiye Genel Müdürü Kerem Altınöz, kamuoyunda Türkiye'nin su zengini olduğu konusunda yanlış bir inanış olduğunu da belirtti.