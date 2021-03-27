Gençler, Acadebi’nin projesiyle patronu olacak

Giderek dijitalleşen dünyada, bir fikrin izinden giderek kendi başarı hikâyelerini yaratan genç girişimcilerin sayısı da artıyor. E-ticarette kendi pazar yerlerini açarak, sosyal medyanın da gücüyle sadece kazanç sağlamayıp, kendi markalarını yaratmak isteyen genç girişimci adayları, yeni fırsatlar arıyor. Genç girişimciler için e-ticarete yeni bir anlayış getiren Acadebi, genç girişimcilik projesi ile gençleri kendi işinin patronu olmaya davet ediyor. Proje ile henüz üniversite çağında olan gençleri, girişimci ekosistemine dâhil ederek iş dünyasında ısınma turları attırıyor. Türkiye'de daha fazla genci e-ticaret ile tanıştırmayı hedefleyen Acadebi, 18 ile 27 yaş arasındaki üniversite öğrencilerine yönelik geliştirdiği genç girişimcilik projesi ile e-ticaretin yeni yıldızlarının izini sürüyor. Proje kapsamında acadebi. com web sitesi üzerinde buluşan üniversite öğrencileri, burada kendi pazaryerlerini açıp Acadebi'den tedarik ettiği ürünleri, hizmetleri, dijital öğrenimleri satışa sunuyor. Platform üzerinden kazanç sağlayan gençler, hem kendi işinin patronu oluyor hem de henüz öğrencilik yıllarında iş hayatına atılıyor. Böylece geleceğin başarılı girişimcileri arasındaki yerlerini, şimdiden ayırtmış oluyorlar. Acadebi projesiyle üniversite öğrencilere, kendi markalarını e-ticaret pazaryeri üzerinden ücretsiz bir şekilde açarak stoksuz satış yapabilme fırsatı sunduklarını belirten Acadebi Koordinatörü Ali Şen, dünyada bir ilk olarak geliştirdikleri Askıda Girişimcilik yöntemini de bu projeye dâhil ettiklerini söyledi. Ali Şen, "Projemiz ile gençlere, eğitimleri sırasında ekonomik özgürlüklerini kazanarak katma değer yaratacak başarılı girişimci olmanın kapılarını aralıyoruz. Bunu yaparken de onları Askıda Girişim Sponsorları ile bir araya getiriyoruz. Böylece gençler referans temelli bir oluşum üzerinden kendi markalarını yaratıyorlar. Projemiz ile devletten kredi kullanan gençlerimiz, para kazanıp devletine vergi verir hale geldi" dedi.