Kayseri’nin yıllık sucuk üretimi on bin tonu aştı

Üretim ve toptan satış konusunda 93 yıllık birikimlerini son dönemde perakende satışa taşıdıklarını kaydeden Ünlü, Türkiye'nin her yerine online satışla ürün gönderebileceklerini, tüm e-ticaret sitelerinde yer alacaklarını söyledi. Kayseri'nin 93 yıllık köklü firması Ünlü Sucuk ve Pastırma'nın Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Ünlü, geçen yıl online sucuk ve pastırma talebindeki artışla üretimde de yükseliş görüldüğünü belirterek, "2020'de Kayseri'de üretilen toplam sucuk miktarının yüzde 10 artışla 10 bin tonu geçtiğini, pastırma üretiminin ise 1,4 bin ton civarında gerçekleştiğini düşünüyoruz." dedi. Ünlü, yaptığı açıklamada, Kayseri'nin ve kendi şirketlerinin sucuk ve pastırma üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de sucuk ve pastırma denilince akla Kayseri'nin geldiğini dile getiren Ünlü, kentin yüzyıllardır bu tatlarla özdeşleştiğini söyledi. Ünlü, Kayseri'ye uğrayanların "almadan gitmem" dediği sucuk ve pastırmanın sağlığa faydalarından ve besin değerinden bahsederek, şu açıklamalarda bulundu: "Son yıllarda ve özellikle pandemi sürecinde online satışların da artmasıyla üreticilerimiz ve esnafımız Kayseri'den Türkiye'nin dört bir yanına sucuk ve pastırma satışı gerçekleştirmeye başladı. Geçen yıl sadece Kayseri Ticaret Borsası'nda 3 bin 500 ton sucuk işlem gördü. Online satışların artmasıyla sucuk üretiminde rekor yaşandı. 2020'de Kayseri'de üretilen toplam sucuk miktarının yüzde 10 artışla 10 bin tonu geçtiğini, pastırma üretiminin ise 1,4 bin ton civarında gerçekleştiğini düşünüyoruz." Ünlü, artık büyük şirketlerin değil esnafların bile internet üzerinden satış yapabildiğini, online kanalın toplam satışlardan aldığı payın her geçen gün arttığını bildirdi. Ünlü, şirketin temellerinin 1928 yılında Kayseri Bahçebaşı Mahallesinde Cemal Ünlü tarafından atıldığını anımsatarak, aradan geçen bir asra yakın sürede üretime hiç ara vermediklerini söyledi. Halihazırda günlük 7 ton üretim yaptıklarının bilgisini veren Ünlü, bu rakamı 10 tona çıkarmayı hedeflediklerini, buna ulaşmak için de yeterli ekipman ve kapasitelerinin bulunduğunu vurguladı.