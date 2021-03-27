Kozmetik dünyası pandemi sonrası festivale hazırlanıyor

2020 yılında bütün dünyayı etkisine alan ve hâlâ aşı çalışmalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılan Kovid-19 pandemisi sonrası için umutlar artıyor. Birçok sektör pandemi sonrası için güçlü hazırlıklar yaparken, kozmetik sektöründe ise bir festival havası bekleniyor. Çünkü araştırmalara göre tarihte yaşanılan savaş, salgın gibi bütün dünyayı ekonomik ve sosyal sorunlarla olumsuz etkileyen gelişmeler sonrası hayatın tekrar normale dönmesiyle insanlar kendi bakım ve güzelliğine daha çok yöneliyor. Luis Bien'in CEO'su Barış Güneş, pandemi sonrası için kozmetik sektöründe bir bayram havası beklediklerini söyledi.Güneş, "Tarihte yaşanılan ve bütün dünyayı etkileyen salgın gibi olumsuz gelişmelerden sonra normal hayata dönüş beklentisi insanları heyecanlandıran bir durum olmuş. İnsanların tekrar sosyalleşme isteği, güzellik sektörüne olan ilgiyi çok artırmış. Aynı gelişmeler ışığında 2020 yılında ortaya çıkan ve hâlâ devam eden bu sürecin yakın zamanda sonlanması umudu yine kozmetik sektörü için çok heyecan verici bir bayram havasını yaşanacağını bize gösteriyor" diye konuştu. Pandemi döneminde, kozmetik ürünlerin satışlarının Türkiye ve dünyada ciddi oranda düştüğünü belirten Luis Bien CEO'su Barış Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkesin evlere kapandığı bir dönemde pek de güzelliğine ve bakımına özen göstermedi. Ancak bu dönemde Luis Bien'in çok güvenerek piyasa çıkardığı 'kaygı grubu' olarak isimlendirdiğimiz ürünler ciddi talep gördü. Kaygı grubu ürünleri insanların hayatının vazgeçilmez ürünleri olarak hayatlarına aldıkları ürünler oldu. Unisex ürünler üreten bir kozmetik şirketi olduğumuz için saç, sakal, diş, cilt ve parfüm alanındaki ciddi Ar-Ge sonrası ürettiğimiz ürünler pandemi sırasında insanların kaygılarını azaltmaya büyük oranda yardımcı."