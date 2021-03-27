Sensatia Botanicals ürünleri Türkiye’de

Bilinçli tüketicilerin son yıllarda giderek daha çok tercih ettiği doğal ve egzotik ürünlerin en önemli merkezlerinden Bali'nin 20 yıllık deneyimli markası Sensatia Botanicals, artık Türkiye'de… Ünlü markanın cilt bakım ürünlerinden saç ve vücut ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle % 100 bitkisel, doğal ve gezegen dostu kozmetik ürünleri, "temiz güzellik" arayan tüketicileri memnun edecek. Sensatia Botanicals, paraben, sülfat, silicon, ftalat içermeyen tamamen doğal ürünleriyle dünyada "temiz güzellik" isteyen, cilt sağlığına önem veren, genç, sağlıklı ve bakımlı görünmeyi arzu eden duyarlı tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Ünlü markanın Avrupa'da kozmetik üretiminde önemli bir referans olan GMP belgeli kozmetik ürünleri, tamamen doğal ve vegan olmasıyla, tüketicilerin güvenini kazanıyor.