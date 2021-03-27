Türk Lokumunu dünyaya tanıtıyor

Japonya'da teknoloji eğitimi almak isterken kendini Türk lokumunu tanırken bulan Truede markasının yaratıcısı Zeynep Turudi, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, ABD ve Körfez ülkelerine Türk lokumunu daha da sevdiren kişi olarak karşımıza çıkıyor. Ailesinin İngiltere'ye gitmesiyle Zeynep Turudi de küçük yaşta dilini bilmediği bir ülkede yaşamaya başladığını anlatırken en çok etkilendiği kişileri ise ailesi olarak tanımlıyor. Bunun nedenini de yabancı bir ülkede dil bilmeden yaşama savaşı vermenin zorluğu ve çocuklarını büyütmek olduğu söylüyor. 2003 yılında evinin garajını çalışma odası yaparak bir bilgisayarla araştırmalar yapmaya başladığını anlatan Turudi, "Ailem Türkiye'ye tatile gidip gelirken döndüklerinde komşularımıza Türk lokumu ( Turkish delight) getirdiklerini hatırlardım. Ben de bu ürünleri İngiliz damak tadına ve isteklerine göre daha ne kadar ilginç hale getirebilirim diye düşündüm ve araştırmalarımı bu konuya yönelttim. Daha küçük paketlerde, daha farklı aromalarla, Türk lokumunu İngiliz pazarında hemen hemen bütün marketler, kültürel etkinlikler ve otellerin cafe bölümlerine sokmayı başardım" diye anlattı. Turudi, 2003'ten bu yana İngiltere başta olmak üzere ABD, Yeni Zelanda, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa Birliği'nin bir çok ülkesine Truede markasıyla lokum sattıklarını söyledi.Türkiye'de 5 ayrı fabrikada lokum ürettirdiğinin altını çizen Turudi, yılda 50 bin ton Türk lokumun dünya pazarlarında üst segment bir marka ile tanıtımına öncülük yapıyor. Londra'daki British Musuem'a giden turistlerin gezdikleri Türk ve Osmanlı bölümünde Truede markalı Türk lokumlarıyla karşılaşması her Türk'ü gururlandıracak bir görüntü de sergiliyor. Türk lokumu sonrası başka Türk ürünleri de düşündüğünü belirten Turudi, bu konuda en fazla heyecanlandıran konu ise Avrupa'ya leblebiyi atıştırmalık olarak sunmak fikri. Leblebinin farklı çeşitlerini üzerine inovatif çalışmalar yaparak ürünlerini zenginleştiren Turudi, bu girişimi için Türkiye'de bir fabrika kurmayı hedefliyor. Turudi, "İngiliz toplumuna leblebiyi sağlıklı bir atıştırmalık olarak sevdirmeyi hedefliyorum" diye konuştu. Zeynep Turudi aynı zamanda uluslararası kadın girişimcilik ödülleri de alan bir Türk girişimcisi. Turudi, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın görevdeyken genç ve başarılı girişimcilere yönelik başlattığı ve 33 ülkeden birer temsilcinin katıldığı programa İngiltere'yi temsilen kendisini de davet ettiğini kaydetti.