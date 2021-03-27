VERBİS’e ek süre şirketleri rahatlatacak

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt olmak için tanınan süreleri uzattı. Kovid-19 nedeniyle VERBİS'e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesinde zorluklar yaşanması nedeniyle kayıt sürelerinin uzatılmasına karar verildi.Global KVKK CEO'su Ümit Gediman, kamu ve özel kurumlarda VERBİS yükümlülüğünün ertelenmesi ile kurumlar KVKK süreçlerinde hem 50 çalışan üstünde hem de 50 çalışan altında daha kapsamlı bir hazırlık süreci geçirebilecek açıklamasını yaptı.Gediman, "Türkiye'nin birçok ilinden sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu kuruma başvurularda bulundu. Bundan önce yaşanan süreçte şirketler KVKK ile VERBİS'i karıştırdı. VERBİS bildirim yükümlülüğü KVKK süreçlerinden sadece bir kısmını kapsıyor" dedi.Gediman, şirketlere şu önerilerde bulundu:• KVKK uyum faaliyetlerinde, iş planlarında ek bir süreç tanımlanmalı.• Zamanın daralması nedeniyle VERBİS süreci öncesi yapılması gereken "Veri Envanteri/ Veri Analizi" çalışmalarında departman ve firma içindeki farklı bölümlere özgü çalışmalar yapılmalı.• Teknik ve İdari tedbirler alınmalı.• Çalışanlara daha kapsamlı eğitimler vererek, farkındalık artırılmalı.• KVKK kültürünün şirket içinde yaygınlaştırılması sağlanmalı ve üst yönetim tarafından desteklenmeli.