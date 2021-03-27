Yenilenebilir enerji ve akıllı şehir projeleri önem kazanacak

Kurulduğu günden bu yana 5 milyon metrekareye yakın kapalı alanın elektrik taahhüt işini gerçekleştiren ORGE, Kovid-19 salgını döneminde dahi bütün güvenlik tedbirlerini, sağlık önlemlerini alarak çalışmalarını başarıyla sürdürdü. Son dönemde yeni işlerdeki yönlerini 'bitiş öncelikli projeler'e çevirdiklerini anlatan ORGE CEO'su Nevhan Gündüz, proje ve yatırımlarının odağına yenilenebilir enerji, özellikle güneş ve atık enerjisi yatırımları ile yeşil yapıları aldıklarını söylüyor. Gündüz, sektörün geleceği hakkında şunları anlatıyor: "Kendisini değişime hazırlayan şirketler ayakta kalarak büyüyecek. Bu dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarının özellikle güneş ve atık enerjisi yatırımlarının, yeşil yapıların önem kazanmasını bekliyoruz. Güneş enerjisinden aydınlatmada şehir içinde faydalanılan, aydınlatma unsurlarının aynı zamanda birer veri, görüntü toplama ve paylaşma alanına dönüştürülebildiği uygulamalarını da kapsayan akıllı şehir uygulamaları dikkatimizi çekiyor. Bireysel tüketicilerde güneş panellerinin kullanımının hız kazanması da beklentilerimiz arasında. Bunun yanı sıra tasarrufu ve kişiselleştirme olanaklarını artırmak amacıyla Avrupa'nın bir kısmında kullanımı zorunlu hale getirilmesi beklenen konut içi akıllı sayaçlar ve akıllı şebekeleri önemli bir gelişme alanı olarak izliyoruz." Son dönemde imza attığı başarılı raylı sistem, kamu alt ve üst yapı projeleriyle bilinen ORGE, haziran ayı sonunda imzaladığı 11 milyon euro bedelli Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Sözleşmesi kontratıyla da bu başarıyı taçlandırdı. 2020 Eylül'de 4.2 milyon euro bedelli Ataköy-İkitelli Metro Projesinin ihalesini kazanan ORGE, sözleşme imza sürecinin tamamlanmasını bekliyor