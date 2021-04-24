Akıllı Restoranlarda Pizzalar Soğumadan Sofrada Olacak

Teknolojinin hayatımıza fazlası ile girdiği bu dönemde Hazır Gıda Sektöründeki zincir markalarda 3S Kuralı (SMART STORE SYSTEM) kaçınılmaz görünüyor. Geleceğin mutfakları; çok fonksiyonlu ve tüm dünya ile bağlantılı sosyal bir alan olacak. Mutfaklar, gelecekte yemek pişirilen alanlar olmaktan çıkıp; akıllı ev aletleriyle birlikte tüm hayatın organize edildiği, mutfak alışverişlerinin yapılabildiği teknolojik alanlara dönüşecek. Bu teknolojileri işletmelerin mutfaklarına aktarmak verimliliği ve sürdürebilirliği artıracak. Ülkemizde; akıllı sistem kullanan restoranları oluşturabilmek için öncelikle, dünyada kullanılan tüm teknolojilerin bir araya getirildiği, masa başından yönetilebilen, az çalışanlı, verimli işletmeler oluşturulacak. Bu sistem ile çalışan herkes bir nevi şef statüsünde, hata yapmadan her ürünü kolayca hazırlayabilecek. Temasın en aza indirildiği yeni restoran zinciri halkasında, tüketicinin yemek tercihleri ve kişiye özel ürünleri ön plana çıkıyor.Gastronomi ve Turizm Derneği Üyesi Ahmet Sait Tütünci; "Tüm restoranlar ve mutfak gereçleri, sanayi yapay zekâ destekli ürünleri bütünleşik bileşik sisteme geçiriyor. Akıllı restoranlar zincirinde, üretimin her aşamasından, tüketicinin sofrasına ulaşım sürecine kadar, pizzalar sistem ve müşteri tarafından takip edilerek; tüm tercihlere, çeşitliliğe beraber karar verilecek. Örneğin vegan bir müşteri, pizzada ana bileşenler dışındaki tüm ara malzemelere kendisi karar vererek, kendine özel pizzasının akıllı sistem üzerinden üretilmesini sağlayacak."