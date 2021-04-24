Armatür sektöründe hedef 10 milyar dolar ihracat

yılı 1,5 milyar dolar ihracatla kapatan armatür sektörü yeni dönem hedeflerini belirledi. Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, "Birkaç yıl içerisinde 10 milyar dolarlık ihracata ulaşmamız için hiçbir engel yok. Bu hedef için gerekli alt yapıya sahibiz. 2021'de sektörümüz döviz bazında yüzde 20- 30 büyüyecek. İhracatta yeni dönemde Güney Amerika'ya odaklanacağız." dedi. Türkiye'nin toplam ihracatına aralıksız katkı veren armatür sektörü yeni dönem hedeflerini belirledi. Geçtiğimiz yılı 1,5 milyar dolar ihracatla kapatan üretim odaklı sektör daha fazla dış pazara açılmanın ve ihracatı sürdürülebilir hale getirmenin stratejisini oluşturuyor. Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, sektörde Çin'in 20, Almanya'nın 18, İtalya'nın ise 16 milyar dolarlık ihracata sahip olduğunu, Türkiye'nin armatür sektöründe birkaç yıl içerisinde 10 milyar dolar ihracat yapmaması için hiçbir engel olmadığını söyledi.