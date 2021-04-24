E-ticarette üç saatte ürün kapıda

Pandemiyle birlikte hareketlenen alanlardan biri olan e-ticarette, dijital ürün lojistiği de bir o kadar hız kazandı. 6 ilde hizmet veren ve kuruluşunun birinci yılında 100 milyon TL değerlemeye ulaşan yerli yazılıma sahip PackUpp, ürünlerin teslimatını üç saate kadar indirdi. Perakendede online siparişin ardından ürün, gün içerisinde adrese teslim edilebiliyor. Global ve Türk yüzlerce firmaya hizmet verdiklerini söyleyen PackUpp kurucu ortağı ve CEO'su Semih Emre Özcan, "CarrefourSA, Dyson, Decathlon, Skechers, Columbia, N11, Disney, Fox Medya gibi çok sayıda yabancı firmaya hizmet veriyoruz. Türk firmalardan Karaca Grubunun Karaca Züccaciye, Karaca Home, Emsan, Homend, Cook Plus tüm markalarıyla çalışıyoruz. Kidega Kitapçı, Çağrı Marketler, Damat grubu, Fellas, Mopaş gibi güçlü yerel firmalara da hızlı teslimatlar hizmeti sunuyoruz. Her geçen gün yeni markalar da hizmet süreçlerimize dahil oluyor" dedi. 2020 itibariyle aslında teslimatta dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm yaşanmaya başladığını vurgulayan Özcan, "Klasik bir lojistik teslimat şirketi olmaktan ziyade şirketlerin teslimattaki teknolojik dönüşümlerine öncülük ediyoruz ve onlara destek veriyoruz" şeklinde konuştu.