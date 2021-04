Freşa’dan premium serisi

Doğal maden suyu ve meyve suyunu birleştiren Freşa'nın geniş ürün yelpazesine Premium serisi eklendi. Freşa Premium serisi, özel bir tasarımın ürünü. 200 ve 250 ml'lik şişelerin içinde Freşa'nın her zamanki lezzet ve doğallığı var. Dışı ise her masaya yakışacak şık bir tasarıma sahip. Seride yer alan her çeşitte %4 oranında kendi meyvesinden elde edilen meyve suyu bulunuyor. %100 pancar şekeri içeren doğal renklendiricilerin kullanıldığı Premium serisinde Vitamin B6, folik asit, biotin, vitamin B12 gibi vitaminler yer alıyor.