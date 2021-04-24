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Giriş Tarihi: 24.4.2021

’ın kadın girişimciler için sunduğu desteklere büyük ilgi

Halkbank’ın kadın girişimciler için sunduğu desteklere büyük ilgi

2021 yılı, ’ın kadın girişimcileri öncelikli olarak desteklediği bir yıl olarak öne çıkıyor. Kendi işini kurmuş veya kurmak isteyen kadın girişimcilere finansal destek sağlamak üzere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düğmeye bastı ve İstanbul’da düzenlediği ‘Halkbank Üreten Kadınlar Zirvesi ile kadın girişimcilere özel hizmetlerini ve kredi paketini duyurdu

Halkbank, açıkladığı 'Kadın Girişimci Kredi Paketi' çerçevesinde kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin hayata geçirilmesine imkan tanımak amacıyla, 6 ay anapara ödemesiz dönemli toplam 36 ay vadeli 100 bin TL'ye kadar kredi desteği sunuyor. Ayrıca KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, aktif ve bilgileri güncel kadın girişimcilere KOSGEB KOBİ Finansman Destek Paketi kapsamında, cari kredi oranlarının 10 puan altında, oldukça düşük maliyetle 70 bin liraya kadar destek sağlıyor. Banka bunların yanı sıra KOSGEB eğitimini tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış genç kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar için 100 bin TL limitli, en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olup ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içerisinde kendi adına işletme kuran kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar için de 225 bin TL'ye kadar, sıfır faizli kredi kullanma imkânı tanıyor.

Finansal imkânlarını bölgesel toplantılarla kadın girişimcilere duyuruyor
Halkbank, bu finansal olanakları tüm ülke çapında duyurmak, ilham veren kadın sayısını artırmak için; İstanbul'da düzenlediği 'Üreten Kadınlar Zirvesi'nin ardından Bursa ve Antalya'da 'Halkbank Üreten Kadınlar Toplantıları'nı düzenledi. Dijital olarak düzenlenen ve geniş ilgi gören bu toplantılarda kadın girişimci kredisinden faydalanan girişimcilere kredileri sembolik olarak takdim edildi. Ayrıca bu toplantılarda gerçekleştirilen panellerde, hayallerinin peşinden giden ve girişimleriyle örnek işlere imza atan cesur kadınların başarı hikayelerine yer verildi.

Bankada kadın girişimcilere özel bölüm oluşturuldu
Bu süreçte bir ilke imza atan Halkbank, bankacılık sektöründe kadın girişimcilere özel ilk bankacılık bölümü olan Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü'nü kurdu. Dünya Kadınlar Günü'nün hemen akabinde hizmete başlayan bölüm müdürlüğü ile Kadın Girişimciliği alanında çalışan, onlara özel ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunulan bir yapılanmaya gidildi. Halkbank, 'Üreten Kadının Bankası' olma vizyonu ile oluşturduğu bu yeni bölümüyle, uçtan uca tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilere destekler sağlamayı, avantajlı ürün ve hizmetler sunmayı ve Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşarak, onların iş dünyasına katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

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Halkbank’ın kadın girişimciler için sunduğu desteklere büyük ilgi
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